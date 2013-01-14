1900 فقره تخلف اضافه تناژ کالا در گلستان کشف شد

عبدالرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعدادی رشد 5/4 برابری داشته است .

وی ضمن تقدیر از زحمات اداره ایمنی و ترافیک اداره کل و همچنین مجموعه پلیس راه استان گفت: طبق بررسی صورت گرفته بیشترین تخلفات گزارش شده در این مدت مربوط به پاسگاه پلیس راه آق قلا با ثبت هزار و 82 فقره تخلف بوده و بخش اعظم تخلفات توسط کامیون های کمپرسی سه محور 10 چرخ در ماههای مرداد و مهر انجام شده است.

وی عنوان کرد: اصلی ترین کالاهای حمل شده به عنوان اضافه تناژ مصالح معدنی نظیر مخلوط رودخانه ای، ماسه بادی و ماسه شسته بوده اند.

صفری افزود: بر این اساس از لحاظ میزان تناژ اضافه حمل شده با وزن شش میلیون و 554 هزار و 471 کیلو گرم نسبت مدت مشابه در سال قبل رشد 7/4 برابری را با 11 هزار کیلومتر مسافت طی شده نشان می دهد .

معاون اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان خاطرنشان کرد: به جهت حفظ ایمنی در جاده ها و کاهش سوانح رانندگی و جلوگیری از تخریب جسم راه و ابنیه فنی ، موضوع برخورد با متخلفین و ممانعت از تردد ناوگان دارای اضافه بار توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و پلیس راه با نگاهی ویژه ضمن راه اندازی گشت های نامحسوس و شناسایی مراکز فرار بار اقدامات مناسبی جهت کنترل ناوگان دارای بار اضافه صورت گرفته است .



وی در پایان اظهار داشت: کامیون هایی که پس از أخذ بارنامه اقدام به جابجایی بار و کالا می کنند به دلیل کنترل شرکتهای حمل و نقل و صنوف و نظارت مستمر همکاران اداره کل به ندرت مرتکب تخلف می شوند که این بحث الزام پوشش بارنامه ای جهت محصولات معدنی را نشان می دهد که در صدد هستیم با برگزاری دوره های آموزشی برای رانندگان و برخورد های قانونی زمینه کاهش تخلفات اضافه تناژ را فراهم سازیم .