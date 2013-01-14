علیمحمدی به دلیل تبدیل کردن دانش به فناوری هدف دشمن قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سومین سالگرد شهید مسعود علیمحمدی استاد دانشگاه تهران بعد از ظهر امروز دوشنبه 25 دی ماه در دانشکده علوم دانشگاه تهران با حضور حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.

حجت الاسلام ابوترابی در این مراسم با بیان اینکه امروز ملاک و ارزش ارزیابی علمی افراد از طریق قلم و دانش صورت می گیرد، گفت: دکتر علیمحمدی و شهریاری که به عنوان دانشمندان جهان اسلام شناخته شده اند به این دلیل است که محصول اندیشه و تفکر خود را به وسیله قلم در اختیار بشر قرار دادند.

وی ادامه داد: اگر قلم نبود بشر بسیاری از علوم را فرا نمی گرفت. قلم هم انسان را به عرش می برد وهم انسان را بر زمین می زند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انسان در سایه علم قدرتمند می شود و اگر این علم وی با ارزش همراه نباشد وی را بر زمین می زدند علم در سایه پیوند عمل صالح به سرمایه بزرگ انسانی تبدیل می شود.

وی به شهدای علمی اشاره کرد و گفت: دشمن این شخصیتها را رصد می کند زیرا نماد فاخر پیوند دانش، عقیده ایمان و اخلاق هستند.

ابوترابی ادامه داد: علم همراه ایمان و معرفت است که انسان را به پرواز در می آورد در نظام اسلامی بستری فراهم شده است که چنین شخصیتهایی تربیت می شوند.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: به گفته رئیس دانشگاه تهران از سال تولد دانشگاه تهران تا امروز که 80 سال از آن می گذرد فارغ التحصیلان و مقالات علمی دانشگاه تهران تا سال 57 ، 10 درصد مجموعه مقالات علمی بوده است 90 درصد آن از سال 57 به بعد است.

وی به شخصیت علیمحمدی اشاره کرد و گفت: وی اولین دانشجوی دکترای فارغ التحصیل فیزیک در ایران بودند و یکی از فاخرترین چهره های دانشمند در جهان اسلام بوده اند که این ظرفیت علمی کشور ما را نشان می دهد.

وی ادامه داد: دانشجویان دکترای دانشگاه تهران در زمان انقلاب 10 تا 20 نفر بودند اکنون سه هزار و 300 دانشجو و بیش از 14 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران تحصیل می کنند.

ابوترابی ادامه داد: یکی از اهداف برنامه پنجم که من امیدوارم تحقق یابد این است که حداقل 20 درصد از دانشجویان کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل شوند.

وی ادامه داد: امروز فارغ التحصیلان مقطع ارشد و دکترای معادل کل فارغ التحصیلان کشور در سال پیروزی انقلاب هستند.

ابوترابی گفت: حرکت کاروان علمی ایران به واسطه حرکت سرمایه های بزرگ است شهدای علمی است.

وی ادامه داد: شهدای علمی ناخدای کشتی دانش، معرفت، ایثار در انقلاب اسلامی هستند.

وی به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: رصد درست مقام معظم رهبری در مسائل کلیدی کشور و پافشاری بر انجام آن مهمترین عامل توسعه علمی ایران است.

نایب رئیس مجلس در ادامه در بخش دیگری از سخنانش به ویژگی های فاخر شهدای عالیقدر دکتر علیمحمدی و شهریاری اشاره کرد و گفت: این افراد رشته های مهم و مورد نیاز کشور را برای توسعه و تحقیق انتخاب کردند و خود در تولید علم خود به فناوری نقش مهمی داشتند. دکتر علیمحمدی برای تولید علم هدف قرار نگرفت بلکه وی به خاطر نقش مهمی که در تبدیل دانش خود به فناوری داد هدف واقع شد. دکتر شهریاری در تولید علم و تبدیل آن به دانش هسته ای نقش مهمی داشت و شهدای دیگر علمی که در این مسیر گام برداشتند.