وحدت رمز تحکیم جایگاه ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ابراهیمیان پیش از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی کارآمدی نظام ولایت فقیه در جمع اساتید دانشگاههای مازندان افزود: مردم عناصری هستند که در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی ایران و تداوم و تحکیم آن و پشتیبانی از ولایت فقیه نقش اساسی دارند.

وی بیان داشت: در همه شرایط به ویژه شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی مهم ترین و اساسی ترین وظیفه مردم ، اطاعت و پیروی از ولایت فقیه و پاسداری از خون شهدا است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های آزاد منطقه سه افزود: درتمام عرصه های سیاسی، فرهنگی، علمی و اجتماعی، ولایت فقیه، محوری‌ ترین و حساس‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران است.

دبیر هم اندیشی دانشگاه آزاد واحد بابل بیان داشت: ولایت فقیه یکی از مهمترین و اصولی ترین اصل اعتقادی مذهب شیعه و نظام و انقلاب اسلامی ما است.

بهروز افشار تأکید کرد: تمام اصول اعتقادی دیگر به گونه ای محکم با این اصل گره خورده است.

دبیر هم اندیشی دانشگاه واحد بابل افزود: اگر این اصل درست تبیین و شناخت نگردد اصول اعتقادی دیگر سست شده و به تدریج ضربه پذیر خواهد شد.



