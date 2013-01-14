برخورد قاطعانه با تخلف فروش خودروهای وارداتی با ارز مرجع در گیلان

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازرسان این سازمان موفق به کشف تخلف در توزیع و فروش 436 دستگاه خودرو وارداتی در شهرستان تالش شدند.

وی اظهارداشت: متخلفان مزبور اقدام به توزیع و فروش این خودروها بدون اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع و عدم صدور صورتحساب کرده بودند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: برای این افراد پرونده اولیه تخلف به ارزش بیش از 97 میلیارد ریال تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: متخلفان مزبور این خودروها را با ارز مرجع وارد و در صدد فروش آنها بر اساس ارز به نرخ آزاد بودند.

منتظری یادآورشد: همچنین در شهرستان آستارا یک وارد کننده خودرو به دلیل تخلف در عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و عدم صدور فاکتور با پرونده ای به ارزش افزون بر 667 میلیون تومان برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شد.