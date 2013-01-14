به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالقاسم هاشم نیا، در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی که ظهر دوشنبه در استانداری قزوین تشکیل شد اظهارداشت: با توجه به روند شکل گیری و گسترش مناطق ویژه اجتماعی در اکثر شهرها که موجب شده تا خدمات شهری مطلوب در این نقاط کمتر ارائه شود کمیته ملی ساماندهی امور مناطق و سکونت گاه های غیر رسمی در همه استان ها تشکیل شده است.

وی بیان کرد: فقر اقتصادی و فرهنگی ناشی از روند شکل گیری این مناطق نیز موجب شده تا این مناطق بستری برای بروز و رشد سریع مسائل و آسیب های اجتماعی متعدد باشد.

رضا سجاد فر مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین نیز در این جلسه به اهمیت ساماندهی مناطق حاشیه نشین شهری و سکونت گاه های غیر رسمی اشاره کرد و افزود: مسئولان دستگاه های ذی ربط می بایست همکاری لازم را برای جلب مشارکت آحاد مردم در این زمینه انجام دهند.

این مسئول گفت: تاکنون در دو جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی و کمیته ساماندهی مناطق ویژه غیر رسمی موضوع این مناطق در دستور کار قرار گرفته و توسعه مساجد و مصلی ها در راستای تقویت مبانی دینی و اعتقادی در جامعه، اجرای طرح های بهداشتی و درمانی، ایجاد مراکز فرهنگی، برقراری نظم و امنیت در این مناطق که با آسیب های اجتماعی بیشتری مواجه می باشند، مورد توجه جدی قرار گرفته است.

باتمانی، کارشناس مسئول مناطق حاشیه نشین شهری و سکونت گاه های غیر رسمی وزارت کشور نیز با بیان این مطلب که در سطح کشور در زمینه ساماندهی مناطق ویژه استان ها گام های موثری برداشته شده اظهارداشت: تشکیل کمیته ساماندهی مناطق ویژه استان ها مصوب شورای اجتماعی کشور و همچنین برنامه ریزی جهت بازدید ازمناطق ویژه اجتماعی استان ها برای احصاء مشکلات مناطق مذکوراز کارهای انجام شده است که پس از بررسی های لازم موضوع در جلسه کار گروه تخصصی اجتماعی با حضور قائم مقام وزیر کشوردر امور اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود.

باتمانی در این جلسه با اشاره به این موضوع که 16 منطقه ویژه اجتماعی در استان قزوین وجود دارد، خواستار اولویت بندی مناطق ویژه در سطح استان شد و افزود: دستگاه های ذی ربط با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و جلب مشارکت مردم در اجرای برنامه ها و همچنین گسترش امنیت در مناطق ویژه اجتماعی لازم است اقدامات لازم را انجام دهند.