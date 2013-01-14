تجهیز بیمارستان ویژه بانوان شیراز به هشت خدمت تخصصی و فوق تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بیمارستان حضرت زینب (س) با بیان این مطلب،گفت: درمانگاه این بیمارستان در راستای راه اندازی بیمارستان ویژه بانوان وتکمیل چرخه ارایه خدمات تشخیصی درمانی به ارایه خدمات مختلف تخصصی و فوق تخصصی می پردازد.

دکتر عالمتاج صمصامی افزود: در حال حاضر نیز برای تکمیل ارائه خدمت به بانوان، هشت خدمت تخصصی و فوق تخصصی به درمانگاه این بیمارستان افزوده شده که شامل غدد،ارتوپدی ،توانبخشی ،داخلی،اطفال،زنان وزایمان وجراحی عمومی،قلب وعروق وگوش،حلق وبینی است.

درمانگاه بیمارستان حضرت زینب (س) به سیستم نوبت دهی تلفنی مجهز است که بیماران می توانند برای دریافت نوبت با شماره 7256930 تماس بگیرند.

اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شیراز تفسیر قرآن را به زبان بین المللی می آموزند

کلاسهای تفسیر قرآن به زبان انگلیسی در راستای معرفی چهره ی واقعی و نورانی اسلام به همه جهانیان به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده دندانپزشکی و با همکاری کانون قرآن و عترت دانشگاه در دانشکده دندانپزشکی شیراز برگزار شد.

این جلسات آموزشی که به صورت سلسله وار، در سه شنبه هر هفته و ویژه بانوان عضو هیئت علمی این دانشکده برگزار می گردد، علاوه بر تفسیر معانی قرآنی، مباحث اعتقادی را نیز در بر می گیرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده دندانپزشکی شیراز در این زمینه، گفت: با توجه به اینکه مبنای اعتقادی هر فرد مسلمان بر پایه ی آموزه های اصیل و ناب قرآنی پایه گذاری می شود و با توجه به تاکیدات مداوم رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر قرآنی شدن همه عرصه های زندگی افراد و به منظور اجرای منویات معظم له، نگرش به قرآن از منظر تفسیر که مبانی عقلی را نیز در بر می گیرد، راه بسیار مناسبی برای درک عمیق مبانی قرآنی است.