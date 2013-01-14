به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی ظهر دوشنبه در نخستین جلسه چگونگی برگزاری ایام الله دهه فجر در شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه پرداختن به ماهیت اصلی ایام الله نسبت به تبلیغ این ایام از اهمیت بسیار والاتری برخوردار است، افزود: تبیین ایام الله و بیان پیامدها، دستاوردها و اصل و برداشت از آن رویداد باید مورد توجه جدی همه بخش ها و دستگاه ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: نگاه ما به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی یک نگاه اعتقادی است و بهترین راه هدایت مردم بر اساس آیات قرآن تذکر دادن متناسب با این ایام است.



حدادی دهه فجر را یکی از این ایام که در آن پیروزی انقلاب و شکستن طاغوت اتفاق افتاد، برشمرد و اظهار داشت: گرامیداشت این ایام الله به پست، مقام و جایگاه افراد بستگی ندارد و همه باید در هر سطحی با توجه به فرایض، آموزه ها و باورهای دینی خود در این ایام تلاش کنند.



فرماندار ساوجبلاغ افزود: با اهتمام ویژه همه دستگاه ها و افراد می توانیم همچنان وحدت و استقلال نظام را به نمایش بگذاریم.



وجه تمایز ایران با سایر کشور در وجود نیروهای متدین است



وی با تاکید بر اینکه هم اکنون مانند تمامی سال های پس از پیروزی انقلاب با توطئه ها و تحریم های دشمنان روبرو هستیم، گفت: وجود نیروی انسانی متدین، متعهد و با ایمان وجه تمایز ما با سایر کشورهاست که توانسته ایم در برابر این توطئه ها مقاومت کنیم.



حدادی ادامه داد: باید در بیان خدمات دولت و موسسات مختلف به ویژه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و هنری بهتر کار شود و وحدت مردم و مسئولان به استقلال و عزت نظام می افزاید.



شادی نیاز مردم به ویژه جوانان است





حدادی برگزاری جشن و سرور را لازم و نیاز مردم به ویژه جوانان عنوان کرد و گفت: ما برای امید به آینده نیازمند نشاط و شادابی هستیم



افتتاح فاز نخست کارخانه داروسازی ساوجبلاغ در دهه فجر



فرماندار ساوجبلاغ در بخشی دیگر از سخنانش از افتتاح فاز اول کارخانه داروسازی ین شهرستان در دهه فجر خبر داد و گفت: گلنگ ساخت بزرگترین شهرک صنعتی داروسازی کشور در مجموعه ای به مساحت 190هکتار به زمین می خورد.



حدادی افزود: طرح های عمرانی که 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند در 22 بهمن امسال تکمیل و به بهره برداری می رسند.



وی از افتتاح چهار سالن ورزشی، دهها طرح عمرانی شهری و روستایی، 10هزار واحد مسکن مهر، شش طرح مهم کشاورزی و یک طرح ملی و افتتاح آزمایشگاه خاک شناسی به عنوان طرحهایی که در دهه فجر به بهره برداری می رسند، نام برد.



فرماندار ساوجبلاغ همچنین از تشکیل 12کمیته برای بزرگداشت ایام دهه فجر خبر داد و وظایف این کمیته ها را مردمی تر کردن مراسم دهه فجر در قالب ایجاد ستادهای فرعی و برگزاری شش همایش عنوان کرد.