کشف محموله سوخت قاچاق در فسا/ دو مورد حادثه رانندگی در کمتر شش دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف هشت هزار و 500 لیتر گازوییل قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی محمدی در تشریح جزییات این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان فسا مطلع شدند افرادی در این شهرستان اقدام به راه اندازی باند قاچاق سوخت و مواد نفتی به مقصد استان هرمزگان می کنند.

وی ادامه داد: ماموران پس از انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از انتقال یک محموله قاچاق توسط اعضای این باند مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فسا ادامه داد: در این خصوص یک دستگاه کامیون به رانندگی فردی به نام "غ- الف" و یک دستگاه خودرو زانتیا و یک دستگاه پژوکه کامیون را اسکورت می کردند توسط ماموران شناسایی و متوقف شد.

سرهنگ محمدی اظهار کرد: در بازرسی از کامیون حامل محموله سوخت قاچاق تعداد 10 گالن بزرگ 850 لیتری که جمعا هشت هزار و 500 لیتر سوخت گازوییل قاچاق بود کشف شد.

وی گفت: قاچاقچیان نیز توسط ماموران دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

کشف کالای قاچاق درفارس

در بازرسی ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی فارس مقادیر قابل توجهی کالای خارجی قاچاق کشف شد.

ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی فارس طی یک سری اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور مواصلاتی کازرون - شیراز درحال انتقال مقادیر قابل توجهی کالای خارجی قاچاق به شیراز است.

پس ازمسافتی تعقیب و گریز خودرو مورد نظر متوقف شده و در بازرسی دقیق از آن تعداد 224 جفت کفش، چهار دستگاه تب لت،‌دستگاه رایانه جیبی،‌12دستگاه پخش کننده موزیک قاچاق کشف کردند.متهم به هویت "م- الف" دستگیر و به همراه پرونده متشکله به مرجع قضایی تحویل شد.

مرگ خاموش از نوعی دیگر

این بار گاز گرفتگی جان یک تبعه افغان را گرفت.

پس از اینکه فردی در تماس با سامانه 125 عنوان کرد که نگهبان باغی در محدوده دو راهی قلات در را باز نمی کند و احتمال این است که اتفاقی افتاده باشد ،ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی شیراز آتش نشانان ایستگاه هشت را به محل حادثه اعزام کرد.

با حضور در محل امدادگران با بسته بودن درب ورودی مواجه شدند و پس از وارد شدن به باغ مشاهده شد که درب اتاق نگهبان بسته است. آتش نشانان پس از شکستن شیشه توانستند قفل را بوسیله قفل چین بریده و در را باز کنند و با داخل شدن به اتاق جسد فرد مشاهده شد.

علت این حادثه روشن بودن موتور برق درون اتاق و تولید گاز منو اکسید کربن بود.

دو مورد حادثه رانندگی به فاصله شش دقیقه

واژگونی یک دستگاه خودرو در کمربندی حادثه رانندگی را رقم زد.

این رخداد به سامانه 125 اطلاع داده شد و ستاد فرماندهی زنگ امداد ایستگاه شش را به صدا در آورد که آتش نشانان بی درنگ خود را به محل حادثه واقع در کمربندی عادل آباد رساندند.

در این حادثه که بر اثر رعایت نکردن نکات ایمنی اتفاق افتاد خودرو پراید دچار واژگونی شده که خسارتی به بدنه خودرو وارد شد. امدادگران بلافاصله با حضور در محل حادثه به ایمنی آن مکان توسط علائم هشدار دهنده پرداختند و سپس با بیرون آوردن راننده مصدوم اقدام به برگرداندن خودرو به حالت اولیه و انتقال آن به حاشیه امن راه کردند.

کل این عملیات تا زمان استقرار در ایستگاه با حضور هفت نفر نیرو به همراه دو دستگاه خودرو عملیاتی حدود نیم ساعت بطول انجامید.

حریق خودرو پیکان

در حادثه دیگری حریق خودرو پیکان به سامانه 125 اطلاع داده شد.

پس از اطلاع از این رخداد ،ستاد فرماندهی 125 تیم اطفایی خود را از ایستگاه پنج به محل حادثه واقع در کمربندی حسینی الهاشمی اعزام کرد.

با حضور در محل ایمن سازی توسط علائم هشدار دهنده انجام شد و حریق خودرو در یک رشته آبدهی اطفاء شد. حمید بنی اسداله یکی از آتش نشانان اعزامی علت این حادثه را نشت گازCNG از مخزن خودرو و تجمع آن در اتاق خودرو اعلام و عنوان کرد تجمع گاز و وجود منبع حرارتی (فندک) باعث بوجود آمدن این حریق شده است.

راننده مصدوم در این حادثه توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شد.