"مهر" رسانه برتر حوزه وقف در اردبیل شد/ تاکید بر ترویج فرهنگ وقف

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وقف همایش مشترک "وقف و رسانه" و "یاوران وقف" ظهر دوشنبه در اردبیل برگزار و طی آن از خبرگزاری مهر استان اردبیل به عنوان رسانه برتر در این حوزه تجلیل شد.

در همایش وقف و رسانه، علاوه بر خبرگزاری مهر از صدا و سیمای مرکز اردبیل و نشریه محلی "اردبیل امروز" نیز تجلیل شد.

در همایش یاوران وقف نیز از واقفان نمونه، هیئت امنا امامزاده، بقاع متبرکه و مساجد، مسئولان فرهنگی امامزاده ها و اماکن متبرکه، خادمان مساجد، موسسات خیریه و... با اهدا هدایایی تجلیل به عمل آمد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل در این مراسم طی سخنانی وظیفه این سازمان را معنوی، مذهبی و فرهنگی عنوان کرد و شناسایی و احیا موقوفات و ترویج فرهنگ وقف را از مهمترین وظایف آن برشمرد.

میزان رواج وقف در کشور کمتر از حد انتظار است

وحدت مشهوری نظری یادآور شد: عمران و آبادانی موقوفات، سند دار کردن موقوفات و مساجد، تجدید اجاره موقوفات و بروز رسانی اجاره ها، فعالیتهای فرهنگی، عمل به نیت واقف و... از دیگر وظایفی است که این سازمان با جدیت آنها را پیگیری می کند.

وی اکثر موقوفات این استان را مربوط به دوره صفویه دانست و ادامه داد: انتظار می رفت پس از پیروزی انقلاب موقوفات از رونق زیادی برخوردار باشد، اما تاکنون این چنین نبوده و رواج وقف کمتر از دوره های گذشته بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان میزان رواج وقف در کشور را کمتر از حد انتظار دانست و بیان داشت: عدم اطلاع رسانی دقیق و گسترده یکی از عوامل آن بوده اما این به معنای آن نیست که عمل به وقف انجام نشده است.

وی عدم آشنایی مردم با اثرات دنیوی و اخروی وقف را از دیگر دلایل بی رونقی وقف در کشور عنوان کرد و متذکر شد: باید با تبلیغ و اطلاع رسانی کافی در خصوص موقوفات و وقف این کاستیها برطرف شود.

وقف گروهی در جامعه ترویج شود

مشهوری نظری با اشاره به نقش ائمه جمعه، افراد ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی، رسانه و... در این زمینه تاکید کرد: البته شرایط اقتصادی و عدم دستیابی به ثروت انبوه از سوی برخی افراد جامعه به مانند گذشته نیز از دلایل رونق نیافتن وقف است که وقف گروهی به عنوان راهکار افزایش این عمل الهی در جامعه باید ترویج شود.

وی همچنین در خصوص عمران و آبادانی اماکن متبرکه استان با اشاره به احداث و بازسازی 15 بقعه و امامزاده در اردبیل افزود: این تعداد بالغ بر 15 هزار مترمربع عملیات عمرانی را شامل می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان امامزاده سیدسلیمان فخرآباد، سید صدرالدین اردبیل فرزند امام موسی کاظم و برادر امام رضا (ع)، امامزاده محمدابن حنیفه، سید دانیال خلخال، امامزاده عبدالله آتشگاه و... را از جمله این پروژه ها برشمرد.

امامزاده ها ظرفیت مهم گردشگری مذهبی اردبیل است

وی با بیان اینکه برخی از امامزاده های اردبیل ظرفیت مهم گردشگری مذهبی استان محسوب می شوند و باید مورد توجه قرار گیرند، عنوان کرد: امامزاده سید سلیمان فخرآباد از استانهای دیگر و حتی کشورهای همسایه زوار دارد.

مشهوری نظری در عین حال این فعالیتها را کافی ندانست و با بیان اینکه رسیدگی به امامزاده ها و بقاع متبرکه استان در شان مردم اردبیل نیست، خواستار مساعدت و همکاری مسئولان، موسسات خیریه، مردم و... شد.

امام جمعه خلخال نیز در این مراسم طی سخنانی صبر و تحمل در راه خداوند را باعث آرامش روحی و روانی دانست و افزود: اگر همه از روزی برخوردار بودند امتحان الهی و عالم هستی بی معنا می شد، بنابراین وجود فقرا در جامعه بزرگترین نعمت است.

حجت الاسلام رشتبری خمس، زکات و صدقه را راه های کمک به مساکین برشمرد و اضافه کرد: وقف نیز از جمله راه هایی است که امروزه باعث می شود فقر و نداری در جامعه کاهش یابد.

نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ وقف مغفول مانده است

وی با بیان اینکه در برهه ای از زمان وقف در اردبیل رونق چشمگیری داشته و حتی رونق علم و دانش در استان از ثمرات آن بوده است، گفت: ازدواج جوانان، درمان بیماران، ایجاد مدرسه، کتابخانه، حوزه علمیه و.. از طریق وقف می تواند محقق شود.

امام جمعه خلخال با بیان اینکه در رونق وقف رسانه ها بویژه صدا و سیما نقش مهمی دارد، تاکید کرد: نقش رسانه ملی تاکنون در این زمینه مغفول مانده است.

وی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در این خصوص تصریح کرد: سریالها و حرفهای بسیاری در صدا و سیما نشان داده می شود که بی مورد بوده و خیلی از آنها نیز بدآموزی دارد.

رشتبری با تاکید اینکه رسانه ملی در خصوص وقف باید برنامه های متنوعی را در دستور کار قرار دهد، ادامه داد: بجای بسیاری از برنامه های بی محتوا رسانه ملی می تواند در زمینه ترویج فرهنگ وقف که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است، فعال تر باشد.

وی همچنین معرفی و شناسایی وقف گروهی و مشارکتی را مورد تاکید قرار داد.

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عکس: وحید مقدم