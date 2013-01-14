  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

پایان مهلت ارسال مقالات کنگره امام مهدی(عج) و آینده جهان

پایان مهلت ارسال مقالات کنگره امام مهدی(عج) و آینده جهان

دبیر همایش «امام مهدی(عج) و آینده جهان» اعلام کرد: مهلت ارسال مقالات به این همایش، 25 دیماه پایان خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم کارگر، دبیر همایش «امام مهدی(عج) و آینده جهان» گفت: با توجه به فرا رسیدن پایان وقت تحویل مقالات،  فرهیختگانی که چکیده مقالات خود را ارسال داشته‌اند و یا در این زمینه با دبیر کنگره هماهنگ کرده‌اند و یا مقالات خود را به پایان رسانیده‌اند تا تاریخ 25 دیماه مهلت دارند نسبت به ارسال مقالات خویش اقدام نمایند.
 
وی افزود: از جمله محورهای این کنگره می‎توان به آینده‌نگری و منجی‌گرایی در اسلام، انتظار و جامعه منتشر و آینده‌ساز، عصر ظهور و آینده روشن و جایگاه مهدویت در تمدن‌سازی و تعالی جامعه، اشاره کرد.
 
 محققین و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را به دبیرخانه و یا پست الکترونیکی imammahdi@isca.ac.ir ارسال کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌تلفن‌های‌ 7749972-0251 و 09109665074 تماس حاصل فرمایند. 
کد مطلب 1790795

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها