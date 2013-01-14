پایان مهلت ارسال مقالات کنگره امام مهدی(عج) و آینده جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم کارگر، دبیر همایش «امام مهدی(عج) و آینده جهان» گفت: با توجه به فرا رسیدن پایان وقت تحویل مقالات، فرهیختگانی که چکیده مقالات خود را ارسال داشته‌اند و یا در این زمینه با دبیر کنگره هماهنگ کرده‌اند و یا مقالات خود را به پایان رسانیده‌اند تا تاریخ 25 دیماه مهلت دارند نسبت به ارسال مقالات خویش اقدام نمایند.

وی افزود: از جمله محورهای این کنگره می‎توان به آینده‌نگری و منجی‌گرایی در اسلام، انتظار و جامعه منتشر و آینده‌ساز، عصر ظهور و آینده روشن و جایگاه مهدویت در تمدن‌سازی و تعالی جامعه، اشاره کرد.