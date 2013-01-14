پایان مهلت ارسال مقالات کنگره امام مهدی(عج) و آینده جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین رحیم کارگر، دبیر همایش «امام مهدی(عج) و آینده جهان» گفت: با توجه به فرا رسیدن پایان وقت تحویل مقالات، فرهیختگانی که چکیده مقالات خود را ارسال داشتهاند و یا در این زمینه با دبیر کنگره هماهنگ کردهاند و یا مقالات خود را به پایان رسانیدهاند تا تاریخ 25 دیماه مهلت دارند نسبت به ارسال مقالات خویش اقدام نمایند.
وی افزود: از جمله محورهای این کنگره میتوان به آیندهنگری و منجیگرایی در اسلام، انتظار و جامعه منتشر و آیندهساز، عصر ظهور و آینده روشن و جایگاه مهدویت در تمدنسازی و تعالی جامعه، اشاره کرد.
محققین و پژوهشگران میتوانند مقالات خود را به دبیرخانه و یا پست الکترونیکی imammahdi@isca.ac.ir ارسال کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارهتلفنهای 7749972-0251 و 09109665074 تماس حاصل فرمایند.
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