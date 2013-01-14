سارقان طلاجات در لرستان به دام افتادند/ استرداد اموال مالباختگان

سرهنگ دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی مراجعه یک شهروند مبنی بر سرقت منزلش ماموارن اداره مبارزه با سرقت پلیس این فرماندهی بلافاصله در محل حاضر که مشخص شدند.

وی ادامه داد: در جریان بررسی ها مشخص شد که اموالی از قبیل یک سرویس کامل طلا، یک حلقه انگشتر، یک پلاک طلا، یک دستگاه دوربین فیلمبرداری، یک دستگاه لب تاپ، یک دستگاه دی وی دی و یک دستگاه تلفن همراه توسط سارقان به سرقت رفته است.

سرهنگ دالوند بیان داشت: ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با تحقیقات گسترده و کارهای اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی توانستند سارقان را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی در سطح شهر دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: همچنین در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر سرقت منزلی در خرم آباد بلافاصله ماموارن پلیس آگاهی در محل حاضر که مشخص شد مقداری طلاجات شامل چهار عدد النگو و یک گردنبند طلا به سرقت رفته است.

سرهنگ دالوند افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و تحقیقات فنی یک نفر متهم را شناسایی و دستگیر کرند.

وی با اشاره به استرداد اموال مالباختگان گفت: سه نفر سارق دستگیر شده به جرم خود اعتراف و همراه با پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی شدند.

سارق طلاجات در بروجرد به دام پلیس افتاد

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از دستگیری یک نفر سارق طلاجات در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پور غلامحسین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان در پی مراجعه شخصی و با اعلام اینکه لوازم منزلش مورد دستبرد قرار گرفته است پیگیری موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد تصریح کرد: ماموارن پلیس آگاهی این شهرستان با تحقیقات گسترده و هماهنگی با مقام قضایی موفق شدند یک نفر سارق را در سطح شهر شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.

سرهنگ پور غلامحسین افزود: سارق دستگیر شده به بزه انتسابی اعتراف و اقلامی شامل شش عدد گوشواره طلا، پنج عدد ربع سکه طلا، پنج عدد النگو و مبلغ 400 هزار تومان وجه نقد مسروقه کشف و ضبط شد.

وی گفت: سارق همراه پرونده تحویل مقام قضایی و تلاش برای دستگیری سایر همدستان ادامه دارد.