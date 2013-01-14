کارگروه سیلاب رامیان/ خسارت 11 میلیارد ریالی سیل به شهر

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رجبلو سرپرست فرمانداری رامیان ظهر دوشنبه در کارگروه سیلابهای رامیان افزود: متاسفانه هر گونه بارش شدید سبب بروز سیل در این شهرستان می شود و این بخاطر وجود دو رودخانه قره چای و آق چای در غرب و شرق شهرستان است.

وی اظهار داشت: رودخانه آق چای هفت هزار هکتار و قره چای 25 هزار هکتار از اراضی شهرستان را در بر می گیرند.

وی شیب تند شهرستان را از دیگر عوامل بروز سیل عنوان کرد و گفت: عدم رعایت حریم ها رد اثر تغییر کاربری نیز از دیگر عوامل بروز سیل است.

سید محسن حسینی معاون مدیرعامل آب منطقه ای گلستان نیز در این جلسه گفت:در استان مصوب شد که مسیر سیلاب در رامیان مشاوره و مطالعه تحقیقاتی شود تا با کمک دستگاههای اجرایی این معضل برطرف شود.

وی اظهار داشت: برای اجرای هر طرحی دو سال زمان نیاز است تا آن طرح اجرا و بهره برداری شود و پیشنهاد می شود تا زمان بهره بردرای طرح، طرحی موقت اجرا تا از خسارتهای سیلابها جلوگیری شود.

حسینی بیان داشت: در این زمینه، از طرف استان 40 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده و باید طرحی اجرا شود که نیاز منطقه است.

قدرت رجبلو شهردار رامیان نیز با اشاره به وقوع سیل های مکرر سالجاری در شهرستان گفت: 138 کامیون در سیل امسال برای لایروبی شهرفپنج بیل بکهو و گریدر و 1100 نیرو مشغول فعالیت بود.

وی پیشنهاد داد در سه نقطه ورودی شهرستان دیواره سازی سیلاب انجام شود تا از خسارتهای سیلاب جلوگیری شود.

شهردار رامیان خسارت ایجاد شده ناشی از سیلاب اخیر به ابنیه تاریخی شهر را پنج میلیارد و 400 میلیون ریال و خسارت وارده به معابر و خیابانها را شش میلیارد و 200 میلیون ریلا اعلام کرد.

شهردرا رامیان بیان داشت: در سالجاری برای لایروبی رودخانه های منطقه شهرداری 10 میلیون تومان هزنیه کرد که سبب شد تا از میزان خسارتها جلوگیری شود.