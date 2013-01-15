به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ادبیات نمایشی در نظر دارد سلسله نشست های تخصصی را با حضور صاحب نظران و نخبگان حوزه ادبیات نمایشی اعم از نمایشنامه نویسان برجسته ی کشور، استادان و دانش آموختگان هنرهای نمایشی برگزار کند.

این بنیاد تصمیم دارد با تشکیل کارگروه های پنج تا هفت نفره از بین کارشناسان مربوطه به تحقیق و پژوهش در خصوص بررسی فرصت ها، چالش ها و تهدیدها بپردازد و همچنین موانع و راهکارهای عملی را جستجو کرده و زمینه های مناسبی برای رشد و شکوفایی فن نمایشنامه نویسی ایجاد کند.

در این راستا از نمایشنامه‌نویسان، منتقدان، استادان و دانش‌آموختگان شاخص این عرصه جهت شرکت در کارگروه‌های تخصصی درخواست همکاری به عمل خواهد آمد.

زمان و مکان اولین نشست ادبیات نمایشی کشور متعاقبا اعلام خواهد شد.

