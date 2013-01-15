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۲۶ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

بنیاد ادبیات نمایشی نشست‌های تخصصی برگزار می‌کند

بنیاد ادبیات نمایشی نشست‌های تخصصی برگزار می‌کند

بنیاد ادبیات نمایشی سلسله نشست‌های نقد و بررسی در حوزه ادبیات نمایشی کشور برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ادبیات نمایشی در نظر دارد سلسله نشست های تخصصی را با حضور صاحب نظران و نخبگان حوزه ادبیات نمایشی اعم از نمایشنامه نویسان برجسته ی کشور، استادان و دانش آموختگان هنرهای نمایشی برگزار کند.
 
این بنیاد تصمیم دارد با تشکیل کارگروه های پنج تا هفت نفره از بین کارشناسان مربوطه به تحقیق و پژوهش در خصوص بررسی فرصت ها، چالش ها و تهدیدها بپردازد و همچنین موانع و راهکارهای عملی را جستجو کرده و زمینه های مناسبی برای رشد و شکوفایی فن نمایشنامه نویسی ایجاد کند.
 
در این راستا از نمایشنامه‌نویسان، منتقدان، استادان و دانش‌آموختگان شاخص این عرصه جهت شرکت در کارگروه‌های تخصصی درخواست همکاری به عمل خواهد آمد.
 
زمان و مکان اولین نشست ادبیات نمایشی کشور متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
کد مطلب 1790802

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