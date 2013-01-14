طراحی و ساخت دستگاه تصویربرداری حیوانی با شفافیت بالا

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستگاه با تکنولوژی بالا ساخته شده و در تحقیقات دارویی مورد استفاده فراوان قرار می گیرد و در حال حاضر به خاطر تحریم هایی که وجود دارد واردات این دستگاه به ایران بسیار کم است.

دکتر محمدرضا آی درباره این اختراع گفت: هر دارویی که ساخته می شود قبل از اینکه وارد پروسه درمانی در انسان شود، باید در نمونه آزمایشگاهی و در حیوانات مانند موش آزمایش شود که قبل از ساخت دستگاه اسپکت حیوانی، از دستگاه تصویربرداری انسانی استفاده می شد که برای تصویربرداری از حیوانات آزمایشگاهی کاربرد خوبی نداشته و تصویر آن کیفیت پایینی دارد.

وی ادامه داد: دستگاهی که برای تصویربرداری از موش ساخته می شود باید قابلیتهای فوق العاده بالاتری داشته باشد چون سایز ارگان های موش بسیار کوچکتر از انسان است و کیفیت دستگاه باید بیشتر باشد.

این مخترع افزود: در حال حاضر ما بعد از اینکه این تکنولوژی را به دست آوردیم و توانستیم این دستگاه را بسازیم روی دستگاه انیانس کار خواهیم کرد که نمونه ای از این دستگاه که در جراحی استفاده می شود تا یک ماه دیگر و نمونه ای که برای تصویر برداری از انسان استفاده می شود تا حداکثر 4 ماه آینده رونمایی خواهد شد.

این دکترای تخصصی فیزیک پزشکی گفت: در مدت دو سال توانستیم طراحی و ساخت این دستگاه را در دانشگاه علوم پزشکی تهران و شرکت دانش بنیان پرتو نگار پرشیا انجام دهیم و در حال حاضر 5 عدد از این دستگاهها تولید شده که قرار است در مراکز دانشگاهی تحقیقات دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: قیمت نمونه خارجی این دستگاه 600 هزار دلار است و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری عملا با پیش خرید این دستگاهها از ما حمایت کرده اند و براین اساس توانسته ایم با یک چهارم قیمت خارجی، این دستگاه را تولید کنیم.