صف متقاضیان نشریات استانی به آخر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز 25 دیماه هیئت نظارت بر مطبوعات، تقاضاهای صدور مجوز نشریات استان اصفهان، نشریات تخصصی، دانشگاهی و پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 32 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین تعداد 6 دوهفته‌نامه، 12 ماهنامه، 2 دوماهنامه، 7 فصلنامه و 2 دوفصلنامه و 3 پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مجوز انتشار گرفتند.

در جلسه امروز با صدور مجوز نشریات استان اصفهان، بررسی کلیه تقاضاهای نشریات محلی، استانی و منطقه‌ای به پایان رسید و بدین ترتیب کلیه متقاضیان واجد شرایط در استانهای سراسر کشور موفق به اخذ مجوز نشریات محلی شدند.

در این جلسه با انتشار دوهفته‌نامه‌های «فرهنگستان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی اکبر نجفیان»، «ورزشی‌ها» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سید فریور موسوی»، «اهالی آفتاب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «زهرا بخشایش اردستانی»، «بیان گلپایگان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فرید نیکخواه»، «صبح سده» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «منیر سلطانپور» و «ارگ دستان » به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدحسین قاسم زاده»، موافقت شد.

همچنین بر اساس تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات، ماهنامه‌های «بصیرت امروز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مجید کامرانی فرد»، «رسانه پیام» به صاحب امتیازی «انجمن تخصصی صنایع همگن برق الکترونیک استان اصفهان» و مدیرمسئولی «محمدعلی شاهین پور»، «منادی شهر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علیرضا صباری فرد»، «نیکان » به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محسن کمالی دولت آبادی»، «رویش لاله‌ها» به صاحب امتیازی «موسسه فرهنگی به سوی ظهور گلپایگان» و مدیرمسئولی «محمدمهدی شجاعی»، «برای فردا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسن قانونی»، «پرتیکان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «پرویز براتی چادگانی»، «هم سخن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین حنطه»، «دارالمومنین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسن نمازی»، «سفیر زنده رود» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ابوالحسن سپه کار»، «فرهنگ حوزه» به صاحب امتیازی «مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان» و مدیرمسئولی «سیدمحمدرضا علاالدین» و «کهندژ» به صاحب امتیازی «شرکت فرهنگ و توسعه منظریه» و مدیرمسئولی «سید مهدی ابطحی فروشانی»، مجوز نشر گرفتند.

در این جلسه با انتشار دوماهنامه‌های «پارچین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی حسینعلی» و «شمیم عدالت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیداحمد محسنی»، موافقت شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار فصلنامه‌های «گنج پنج» به صاحب امتیازی «انجمن موزه داران استان اصفهان» و مدیرمسئولی «محمود حسن نژاد»، «گردشگری آریا» به صاحب امتیازی« شرکت هتل‌های آریا» و مدیرمسئولی «غلامرضا خرمی»، «زلال» به صاحب امتیازی «موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان » و مدیرمسئولی «حسین خاکساری هرندی»، «ادبیات شیعه» به صاحب امتیازی «دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی» و مدیرمسئولی «سیدرضا موسوی»، «شایستگان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مسعود امرایی فرد»، «پژوهش در حشره شناسی کشاورزی» به صاحب امتیازی « دانشگاه آزاد واحد تبریز» و مدیرمسئولی «محمدحسین کاظمی» و «نارون» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اعظم سلحشوری»، موافقت کرد.

در جلسه امروز با انتشار دوفصلنامه‌های «سخن امین» به صاحب امتیازی «انجمن بانوان محقق امین» و مدیرمسئولی «کبری مجیدی بیدگلی» و «زیست فناوری گیاهان زراعی» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور» و مدیرمسئولی «فرید اجلالی» موافقت شد.

در این جلسه با فعالیت پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی «افق» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «نجف محمودی»، «مشرق» به صاحب امتیازی «موسسه فرهنگی و مطبوعاتی یاوران خورشید شرق» و مدیرمسئولی «رضا داوری»، «اخوت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سید علی مهدیان صدر» موافقت شد.

همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات «بهار نارنج» به «شرکت پویا نمای خاورمیانه»، «تغذیه و سلامتی » به «موسسه تغذیه و سلامتی مهیار»، «صنعت انرژی و محیط زیست» به «شاهین محمد نژاد»، «تدبیر و زندگی» به «شرکت نامه امروز»، «سرمایه سبز» به «سیامک توکلی اژیه»، «اندیشه مهندسی» به «شرکت آوای سبز زندگی» موافقت و با تغییر مدیرمسئولی نشریات «گزارش موردی» به «غدیر مهدوی کلیشمی»، «journal of industrial engineering international» به «صدیق رئیسی»، «همراهان» به «محسن ملکوتی خواه»، «مدیریت صنعتی» به «جمشید صالحی صدقیانی»، «مطالعات تجربی حسابداری مالی» به «جمشید صادقی صدقیانی»، «فقه پژوهی» به «حسین نمازی فر» و « radiology patology surgery dentomaxillo facial » به «علی خلیفی سیگارودی» موافقت شد.