هرگونه تبلیغات در کرمانشاه بدون هماهنگی با شهرداری ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر،امیررحیمی با بیان اینکه علیرغم اینکه تبلیغات محیطی یک مسئله مهم و حساس است درگذشته به‌صورت نابسامان بوده و توجه خاصی به این موضوع نشده است، گفت: اقدامات و کارهای مهمی در این راستا صورت گرفته که از آن جمله تشکیل ستاد ساماندهی تبلیغات شهری با همکاری شورای شهر، تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اعضای این کمیته، است.

وی افزود: ضوابط و قوانینی را در 11جلد تدوین کردیم که 7 جلد از آن کامل و پس از اتمام و تأیید کمیسیون ماده 5 در شهر لازم‌الاجرا خواهد شد.

وی با اشاره به تبلیغات غیرقانونی و دیوار نویسی‌های شهری گفت: با کمک نیروی انتظامی و حمایت خوب دادگستری بخش مهمی از تبلیغات غیرمجاز و دیوارنویسی‌ها کنترل و از ادامه این کار جلوگیری شده و تاکنون قریب به500 شماره تلفن ثابت و همراه که در این تبلیغات غیرقانونی آمده‌اند، قطع شده است.

رحیمی افزود: برای سامان دادن به تبلیغات در سطح شهر نزدیک به200 پایه تبلیغاتی در سطح شهر و نقاط مختلف ایجاد کرده‌ و برای تبلیغات و در اختیار همه سازمان‌ها، ارگان‌ها و شرکت‌ها گذاشته‌ایم و در زمینه تبلیغات در سطح شهر نیز آمادگی همکاری با همه نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی را داریم.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به اینکه حوزه خدمات شهری شهرداری از حوزه‌های پرمشغله و مهم در شهرداری است که دارای وظایف خطیری است و قریب به110وظیفه مشخص شده برعهده آن گذاشته شده افزود: این حوزه باوجود امکانات بسیار کم و محدودی که در اختیار دارد، مسائل مهمی را در سطح شهر رصد می‌کند و خدمات بسیار ارزنده‌ای انجام داده که بسیاری از آنها زیربنایی بوده و مشهود نیست.

وی با اشاره به برخی خدمات شهری دیگر در کرمانشاه گفت: حوزه خدمات شهری در زمینه جمع‌آوری زباله‌ها در سطح شهر نیز خدمات شایسته و ارزنده‌‌ای داشته که در بحث جمع‌آوری زباله روزانه 500 الی600 تن زباله در سطح شهر جمع‌آوری می‌شود و بخش عمده‌ای از این کار توسط خود شهرداری به وسیله خودروهای مکانیزه و مدرن صورت می‌گیرد.

وی افزود: برای جمع‌آوری مکانیزه زباله‌های شهری بیش از دو و نیم میلیارد تومان برای خرید خودروهای حمل زباله و مکانیزه شدن جمع‌آوری زباله از سطح شهر به تعداد 35 دستگاه هزینه شده که امسال هم 7دستگاه سبک و سنگین به این ناوگان افزوده شده است.

رحیمی تاکید کرد: خریداری سیم تلیر، نمک پاش و بیش از یک‌هزار مخزن زباله و نصب آن در سطح شهر از اقدامات دیگر شهرداری در این راستا بوده و وسائط نقلیه عمومی خدمت‌رسان شهری نیز به سیستم GPRS مجهز شده‌اند که خدمت‌رسانی به مردم با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

کانال جمع‌آوری آبهای سطحی در بلوار بنشن شهرداری منطقه 6 احداث شد



شهرداری منطقه شش با هدف رفع آبگرفتگی معابر در بلوار بنشن کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی احداث کرد.

وی در این باره گفت: در این پروژه، حفر کانال همزمان با خاکبرداری و بتن‌ریزی انجام می‌شود و ‌لایروبی و پاکسازی کانال‌های روباز و رو بسته، لایروبی و پاکسازی مسیر نهرها و جوی‌ها انجام شده است.

آرش چوپانی افزود: در این راستا شناسایی نقاط آبگیر و حساس و پست‌بندی جهت استقرار نیروی کارگری در مواقع بارندگی و آمادگی لازم اعم از تجهیزات کامل فردی و ماشین‌آلات و امکانات از جمله پمپ آب و کف‌کش در نواحی مختلف به ‌منظور پیش‌بینی‌های لازم مقابله با بارندگی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار منطقه شش همچنین از آغاز عملیات احداث پارک کمربندی غربی خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری ارائه خدمات بیشتر به شهروندان است که در این راستا عملیات اجرایی پارک کمربندی غربی آغاز شده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون طرح مطالعاتی و نقشه‌های اجرایی این پارک به پایان رسیده و عملیات خاکریزی نیز آغاز شده است.

وی خاطرنشان‌کرد: در این پارک عملیات احداث فضای سبز، کفپوش گذاری، جدول گذاری، روشنایی، وسایل بازی، احداث نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی و آلاچیق انجام می‌شود.

چوپانی ابراز امیدواری کرد با اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری شاهد رونق و توسعه فضاهای تفریحی در این شهر باشیم.

