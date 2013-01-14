شش مخترع کهگیلویه وبویراحمدی درجشنواره اختراعات خلیج فارس شرکت می کنند

علی مرادی به خبرنگار مهر گفت: جشنواره منطقهای نوآوری و شکوفایی اختراعات خلیج فارس 28 الی30 دیماه جاری در بندرعباس برگزار می شود.
وی بیان کرد: این جشنواره در راستای شناسایی نخبگان جوان، بستر سازی برای شکوفایی استعدادها و کمک به تجاری سازی اختراعات با حضور استانهای هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و خوزستان برگزار می شود.
مرادی افزود: مخترعین در بخشهای بینالملل، تجاری سازی، شرکتهای دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشگاهها، پژوهشکدهها و مراکزتحقیقاتی و نیازمندیها به رقابت می پردازند.
وی بیان داشت: آثار 155مخترع در این جشنواره پذیرفته شده که در این بین شش اثر هم از مخترعین کهگیلویه و بویراحمد به بخش مسابقه راه یافته است.
مرادی تاکید کرد: برگزیدگان این جشنواره پس از تأیید کمیته داوران واجد دریافت تسهیلات بنیاد نخبگان می شوند.
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