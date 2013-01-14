شش مخترع کهگیلویه وبویراحمدی درجشنواره اختراعات خلیج فارس شرکت می کنند

علی مرادی به خبرنگار مهر گفت: جشنواره منطقه­ای­ نوآوری و شکوفایی اختراعات خلیج فارس 28 الی30 دی­ماه جاری در بندرعباس برگزار می شود.

وی بیان کرد: این جشنواره در راستای شناسایی نخبگان جوان، بستر سازی برای شکوفایی استعدادها و کمک به تجاری سازی اختراعات با حضور استانهای هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و خوزستان برگزار می شود.

مرادی افزود: مخترعین در بخشهای بین­الملل، تجاری سازی، شرکت­های دانش­بنیان، پارک­های علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشگاه­ها، پژوهشکده­ها و مراکزتحقیقاتی و نیازمندی­ها به رقابت می پردازند.

وی بیان داشت: آثار 155مخترع در این جشنواره پذیرفته شده که در این بین شش اثر هم از مخترعین کهگیلویه و بویراحمد به بخش مسابقه راه یافته است.

مرادی تاکید کرد: برگزیدگان این جشنواره پس از تأیید کمیته داوران واجد دریافت تسهیلات بنیاد نخبگان می شوند.