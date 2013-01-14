ابتکار عمل آیت الله سیستانی برای حل بحران/ پیشنهاد سفر استانی به مالکی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابتکار عمل آیت الله سیستانی برای حل بحران عراق، توافق جزئی بغداد و اربیل درباره حل تنشها میان دو طرف و پیشنهاد رهبر جریان صدر به دولت و مردم برای حل بحران عراق تیتر یک رسانه های امروز عراق را تشکیل می دهند.

پیشنهاد مقتدی صدر به مردم و دولت

خبرگزاری براثا گزارش داد: مقتدی صدر رهبر جریان صدر در بیانیه ای مطبوعاتی از نوری المالکی نخست وزیر عراق خواست که به استان هایی که شاهد اعتراضات ضد دولتی است، سفر کند.

وی در این بیانیه همچنین از مقامات و مردم عراق خواست که برای حل تنش های موجود به ندای مرجعیت دینی این کشور گوش فرادهند. وی در عین حال ضمن ابراز امیدواری برای بهبود حال جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که در بستر بیماری است از سیاستمداران عراقی خواست که مسئله ریاست جمهوری این کشور را قطعی کنند.

رایزنی حکیم و سفیر فرانسه در بغداد

"دینی گویر" سفیر فرانسه در بغداد با عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق دیدار کرد. در این دیدار تاکید شد که بحران فعلی عراق نیازمند همکاری واقعی و پاسخگویی خواسته های مشروع ملت عراق طبق قانون اساسی این کشور است.

حکیم اعلام کرد که مشکلات داخلی و بحران های سیاسی موجود در عراق مانع ایفای نقش واقعی این کشور در کاهش بحران های منطقه ای و کمک به حل و فصل آنها شده است.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اظهار داشت در حال رایزنی با مقامات سیاسی این کشور برای مهار بحران فعلی عراق است. وی تاکید کرد که ائتلاف اتحاد ملی به طور جدی برای برقراری آرامش در عراق و حل بحران موجود در کشور تلاش می کند.

استیضاح غیابی وزیر جوانان و ورزش

سومریه نیوز به نقل از یک منبع پارلمانی گزارش داد: ریاست پارلمان عراق تصمیم گیری درباره قانون عفو عمومی را به هفته بعد موکول کرد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: این اقدام به دلیل اختلاف نمایندگان عراقی درباره برخی بندهای قانون عفو عمومی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: جلسه امروز پارلمان با حضور اسامه النجیفی رئیس و 325 نماینده پارلمان عراق برگزار شد و قرار بود "جاسم محمد جعفر" وزیر جوانان و ورزش این کشور استیضاح شود که به دلیل حضور نیافتن در پارلمان اعلام شد که استیضاح وی به طور غیابی انجام خواهد شد.

ابتکار عمل آیت الله سیستانی برای حل بحران عراق

خبرگزاری النخیل گزارش داد: "مارتین کوبلر" نماینده سازمان ملل متحد در عراق از طرح "آیت الله سیستانی" مرجع تقلید شیعیان عراق برای حل و فصل بحران این کشور به ویژه اعتراضات در برخی استان های سنی نشین عراق خبر داد.

وی پس از دیدار با آیت الله سیستانی در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب افزود که این ابتکار عمل با شماری از دیدارهای وی با نمایندگان فهرست العراقیه، ائتلاف دولت قانون و کردستان عراق هماهنگ است و هدف از آن پایان بخشیدن به بحران فعلی عراق است.

نماینده سازمان ملل متحد در عراق اظهار داشت این ابتکار عمل مبتنی بر گفتگوی مسالمت آمیز و دموکراتیک و تشکیل کمیته هایی برای بررسی خواسته های مشروع معترضان در برخی استان های سنی نشین عراق است.

کوبلر اظهار داشت که سازمان ملل متحد حامی تمام طرف هایی است که برای بازسازی عراق تلاش می کنند و همچنین حامی اعتراضات مشروع و خواسته های انسانی است.

متهم شدن 17 نماینده به تجاوز و جنایت

"کاظم الصیادی" نماینده مستقل پارلمان عراق در یک کنفرانس خبری مشترک در ساختمان پارلمان اظهار داشت که 17 نماینده این کشور متهم به دست داشتن در اقدامات جنایی و تجاوز هستند و حکم بازداشت آنها نیز صادر شده است.

وی با بیان اینکه اسامه النجیفی در برخور با اعضای پارلمان عراق تعامل دوگانه ای دارد از مجلس عراق خواست که در طول جلسه پارلمان حکم بازداشت 17 نماینده مطرح شود.

توافق درباره تنش های اربیل و بغداد

خبرگزاری اصوات العراق به نقل از وزارت پیشمرگ منطقه کردستان عراق گزارش داد که هیئت مذاکره کننده کردها درباره برخی مسائل با دولت مرکزی بغداد به توافق رسیده است و یکشنبه آتی برای یکسان کردن نقطه نظرات هیئت های مذاکره کننده اربیل و بغداد درباره اختلافات موجود نشستی برگزار خواهد شد.

"جبار یاور" دبیرکل وزارت پیشمرگ منطقه کردستان عراق با بیان این مطلب افزود: کمیته فنی وزارت پیشمرگ و وزارت دفاع بغداد طی نشستی به نکات مشترک درباره اختلافات یکدیگر دست یافتند و گفتگوها برای حل تنش های بغداد و اربیل ادامه خواهد داشت.