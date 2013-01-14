اختصاص 200 میلیارد به سرمایه در گردش شهرکهای صنعتی شرق مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی مقیمی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شهید نظری نکا افزود: با نظر مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت، 200 میلیارد ریال برای ایجاد تحرک و اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی و سرمایه در گردش صنایع مستقر در شهرک صنعتی شهرهای بهشهر، نکا و گلوگاه اختصاص یافت.



وی ابراز امیدواری کرد: با تخصیص این اعتبار سرمایه گذاران و تولید گنندگان با به روز کردن دستگاههای تولیدی خود، به بهره وری بیشتر می رسند.



نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : شهرک های صنعتی برای رونق یافتن بیشتر در توسعه شهرها، نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند

وی گفت: واحدهای صنعتی مستقر در شهرهای صنعتی شرق مازندران بیش از پیش حمایت شده و زمینه را برای سرمایه گذاری بیشتر و ورود سرمایه گذاران جدید فراهم خواهند کرد.



مقیمی اظهار داشت: تحریم های اقتصادی دشمنان، شرایط را برای ورود کالاهای خارجی دشوار کرد و باید با حمایت از کار و سرمایه ایرانی و روی آوردن به تولیدات داخلی، شاهد رشد و شکوفایی منطقه باشیم.



نکا، بهشهر و گلوگاه از قطب های صنعتی مازندران پس از آمل، بابل و ساری هستند.