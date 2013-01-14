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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

مقیمی خبر داد:

اختصاص 200 میلیارد به سرمایه در گردش شهرکهای صنعتی شرق مازندران

اختصاص 200 میلیارد به سرمایه در گردش شهرکهای صنعتی شرق مازندران

نکا - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، 200 میلیارد ریال به سرمایه در گردش شهرکهای صنعتی شرق استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی مقیمی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شهید نظری نکا افزود: با نظر مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت، 200 میلیارد ریال برای ایجاد تحرک و اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی و سرمایه در گردش صنایع مستقر در شهرک صنعتی شهرهای بهشهر، نکا و گلوگاه اختصاص یافت.

وی ابراز امیدواری کرد: با تخصیص این اعتبار سرمایه گذاران و تولید گنندگان با به روز کردن دستگاههای تولیدی خود، به بهره وری بیشتر می رسند.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : شهرک های صنعتی برای رونق یافتن بیشتر در توسعه شهرها، نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند

وی گفت: واحدهای صنعتی مستقر در شهرهای صنعتی شرق مازندران بیش از پیش حمایت شده و زمینه را برای سرمایه گذاری بیشتر و ورود سرمایه گذاران جدید فراهم خواهند کرد.

مقیمی اظهار داشت: تحریم های اقتصادی دشمنان، شرایط را برای ورود کالاهای خارجی دشوار کرد و باید با حمایت از کار و سرمایه ایرانی و روی آوردن به تولیدات داخلی، شاهد رشد و شکوفایی منطقه باشیم.

نکا، بهشهر و گلوگاه از قطب های صنعتی مازندران پس از آمل، بابل و ساری هستند.

کد مطلب 1790822

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