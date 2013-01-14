3 حادثه مرگبار در لرستان/ برف بازی در بروجرد قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یک نفر در حین برف بازی با تیوپ در تپه های اطراف روستای ونایی شهرستان بروجرد داخل جوی آب سقوط کرد و به علت سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

همچنین در خیابان امام (ره) شهرستان دلفان استان لرستان نیز یک راننده وانت بار که در داخل خودرو اقدام به روشن کردن پیک نیک کرده بود، بر اثر استنشاق گاز فوت کرد.

بنابر این گزارش در حادثه ای دیگر در مرکز لرستان برخورد یک دستگاه سواری پژو با عابر پیاده در انتهای بلوار ولایت دره گرم شهرستان "خرم آباد"، طی روز گذشته باعث مرگ عابر پیاده شد.