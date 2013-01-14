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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

3 حادثه مرگبار در لرستان/ برف بازی در بروجرد قربانی گرفت

3 حادثه مرگبار در لرستان/ برف بازی در بروجرد قربانی گرفت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: طی 48 ساعت گذشته در استان لرستان سه نفر بر اثر سقوط از بلندی، گاز گرفتگی و تصادف جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یک نفر در حین برف بازی با تیوپ در تپه های اطراف روستای ونایی شهرستان بروجرد داخل جوی آب سقوط کرد و به علت سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

همچنین در خیابان امام (ره) شهرستان دلفان استان لرستان نیز یک راننده وانت بار که در داخل خودرو اقدام به روشن کردن پیک نیک کرده بود، بر اثر استنشاق گاز فوت کرد.

بنابر این گزارش در حادثه ای دیگر در مرکز لرستان برخورد یک دستگاه سواری پژو با عابر پیاده در انتهای بلوار ولایت دره گرم شهرستان "خرم آباد"، طی روز گذشته باعث مرگ عابر پیاده شد.

کد مطلب 1790824

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