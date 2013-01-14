تصویب 54طرح اشتغالزا در شهرستان مرودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله حسینی در چهاردهمین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی که با حضور اعضا و رؤسای بانکهای عامل در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، از تصویب 54طرح به ارزش شش میلیارد تومان خبر داد واظهار داشت: این طرحها در زمینه تولیدات دامی، صنایع، باغبانی، برق رسانی وتجهیز چاهها وبانک نشاء فعالیت می کنند که می توانند زمینه اشتغالزایی بیش از200به صورت مستقیم و350 نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: از ابتدای شروع طرح در این شهرستان تاکنون 337طرح به ارزش 167میلیارد 840میلیون تومان به تصویب نهایی رسیده وتسهیلات آن به متقاضیان پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.

فرماندار مرودشت از همگرایی و هم‌افزایی روسای بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات تقدیر و اضافه کرد: با توجه به سطح بالای درخواستها و جذب اعتبارات، انتظار ما بیش از این است که روسای بانکها در زمینه تسریع و تسهیل پرداختها حداکثر تلاش را بکنند.

حسینی یکی از موانعی که موجب کندی ارائه تسهیلات به متقاضیان طرح شده را عدم تهیه وثیقه بانکی دانست وتصریح کرد: یکی از موانع جدی عدم تحقق اخذ تسهیلات از سوی ارائه دهندگان طرح توسعه کشاورزی در این شهرستان نداشتن وثیقه وضامن از سوی آنان است.

فرماندار مرودشت تاکید کرد: در صورت عدم چاره اساسی از سوی مسئولین وعدم جایگزین کردن اسناد ومدارک تضمین وام ورفع موانع ومشکلات، تعداد زیادی از کشاورزان مجبور به انصراف خواهند شد و این کارگروه هم به ناچار افراد دیگر را جایگزین خواهد کرد و یقینا این طرح عظیم با چالش جدی روبرو شده وممکن است از مسیر اصلی وپیش بینی شده خارج شود.