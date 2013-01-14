فعلا قصد ترک رئال را ندارم/ هواداران در مورد مورینیو کمی صبور باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو در مصاحبه ای اختصاصی با فیفا گفت: به قراردادم با رئال پایبند هستم و فعلا قصد ترک این تیم را ندارم. نمی دانم در آینده چه اتفاقی می افتد. من در رئال خوشحال هستم، هر کاری که دوست دارم و از آن لذت می برم را در این باشگاه انجام می دهم. همه چیز در رئال خوب است و من از اینکه در این تیم بازی می کنم کاملا راضی هستم.

رونالدو از ژوزه مورینیو سرمربی رئال نیز در مقابل انتقادات اخیری که به او وارد می شود دفاع کرد و گفت: هواداران پیروزی می خواهند و انتقادهایشان کاملا طبیعی است اما به نظرم آنها باید کمی صبور باشند و به مورینیو اعتماد کنند.

این بازیکن خاطرنشان کرد: برای من کاملا روشن و واضح است که مورینیو تا آخرین نفس برای موفقیت رئال می جنگد و هیچ چیز کم نمی گذارد. اما باید به نظر هواداران هم احترام گذاشت. از نظر من مورینیو بهترین مربی دنیاست، او کوله باری از تجربه را همراه خود دارد و تقریبا هر جامی بوده آن را فتح کرده است.