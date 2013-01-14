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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

طباطبایی:

97 درصد کودکان زیر پنج سال سیستان و بلوچستان علیه فلج اطفال واکسینه شدند

97 درصد کودکان زیر پنج سال سیستان و بلوچستان علیه فلج اطفال واکسینه شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در مرحله اول واکسیناسیون 347 هزار و 576 نفر معادل 97 درصد مجموع کودکان زیر پنج سال سیستان و بلوچستان علیه بیماری فلج اطفال ایمن سازی شدند.

سید مهدی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: واکسیناسیون یکی از موفق ترین عملکردهای بهداشتی دانشگاه در چند سال اخیر بوده است.

وی گفت: حدود دو هزار تیم بهداشتی در اجرای واکسیناسیون در سیستان و بلوچستان مشارکت داشته اند.

وی با اشاره به اینکه ماموران بهداشتی به 443 هزارو 815 خانوار در مدت شش روز جهت واکسیناسیون فلج اطفال مراجعه کرده اند، افزود: 10 هزارو 275 کودک غیر ایرانی نیز در اجرای این طرح واکسینه شدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با توصیه به خانواده ها بیان داشت: در صورتی که کودکان زیر پنج سال آنان قطره فلج اطفال دریافت نکرده اند هر چه سریعتر به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی جهت خوراندن قطره مراجعه نمایند.

وی گفت: مرحله اول واکسیناسیون فلج اطفال از 17 تا 22 دی ماه انجام و مرحله دوم نیز از 28 بهمن تا اول اسفند ماه امسال اجرا می شود.

کد مطلب 1790841

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