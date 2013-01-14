مرکز فرهنگی قرآنی علی بن مهزیار اهوازی افتتاح شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان در حاشیه افتتاح این مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با هفته وقف در استان خوزستان 12 مرکز فرهنگی در بقاع و اماکن متبرکه استان خوزستان افتتاح می شود.

وی افزود: در حال حاضر که دشمن با همه توان و قدرتی که دارد برای مجموعه‌ های فرهنگی و جوانان برنامه‌ ریزی کرده است، مقام معظم رهبری خط‌ مقدم را برای ما ترسیم و روشن کرده و آن این است که بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند.



میرمحمدی با بیان اینکه در کنار ساخت و ساز بقاع متبرکه فعالیت ‌های فرهنگی نیز در سال جاری انجام شده، اظهار کرد: طرح‌ های آرامش بهاری در ابتدای سال، سوگواره یاس نبوی ویژه شهادت حضرت زهرا(س) و بصیرت عاشورایی که در 64 بقعه استان انجام شد،‌ طرح ولایت علوی اکمال دین نبوی و طرح ضیافت الهی در ماه رمضان نیز از دیگر طرح‌های اجرا شده در سال جاری است.

وی با تبیین سنت وقف از دیدگاه شیعه و امامان معصوم(ع) تصریح کرد: وقف حسنه جاریه ای است که در صورت فراگیر شدن می توان جامعه را از حالت انحصار خارج و رستگاری در دنیا و آخرت را نصیب واقفین کرد.

