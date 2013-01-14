بازارچه مرزی سومار- مندلی به زودی بازگشایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولین استان کرمانشاه با استان دیالی عراق صبح وشنبه در استانداری کرمانشاه طی نشستی بر ایجاد زیرساخت های لازم و بازگشایی بازارچه سومار، مندلی تا 40 روز آینده تاکید شد.

در این نشست مشاور اقتصادی استاندار کرمانشاه گفت: ما به دنبال گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی، تجاری و سیاسی با استان دیالی عراق برای منتفع شدن مردم مرزنشین دو استان هستیم.

'محمود فرهادی' افزود: در خصوص بازگشایی بازارچه سومار، مندلی توافق های خوبی از سوی دولت های دو کشور حاصل شده است و در این نشست به دنبال ارایه راهکارهای لازم برای ایجاد زیرساخت ها برای بازگشایی این بازارچه هستیم.

مشاور اقتصادی استاندار کرمانشاه ادامه داد: خوشبختانه به تازگی اراده و تصمیم جدی در استان دیالی عراق در راستای بازگشایی این بازارچه حاصل شده است و ما از این اقدام استقبال می کنیم و برای اجرای آن آمادگی کامل داریم.

وی افزود: از لحاظ تقسیمات کشوری قرار است مدیریت این بازارچه به گیلانغرب واگذار شود تا مردم این شهرستان نیز از منافع اقتصادی و تجاری بهره مند شوند.

فرماندار 'بلدروز' از استان دیالی عراق نیز در این نشست گفت: مجوزهای لازم را برای افتتاح بازارچه سومار، مندلی از دولت مرکزی عراق اخذ کرده ایم و با جدیت به دنبال راه اندازی آن هستیم.

محمد معروف حسین افزود: خوشبختانه امنیت خوبی در شهرستان بلدروز و مرز مندلی برای افتتاح این بازارچه وجود دارد و در این راستا هیچ مشکلی وجود ندارد.

در این جلسه مقرر شد، ظرف 10 روز آینده برای مشخص جاده دسترسی با همکاری پلیس مرزبانی اقدامات لازم صورت گیرد و همچنین ظرف 40 روز آینده طرفین در جهت ایجاد زیرساخت های مورد نیاز از جمله تاسیس گمرک، استاندارد، مرزبانی و استقرار امکانات تجاری به توافق رسیدند.