  1. اقتصاد
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۸

رشد 10 درصدی تولید سنگ آهن

در 9 ماه نخست سال جاری میزان تولید سنگ آهن بالغ بر 22میلیون و 829 هزار و 500 تن بود که نسبت به مدت مشابه خود رشد 10درصدی را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در آذرماه امسال میزان  تولید سنگ آهن با رشد 14درصدی به مرز 2 میلیون و 621هزارو 500تن رسید. طی 9 ماهه سال جاری میزان تولید کنسانتره ذغال سنگ به میزان 658 هزارتن رسید.

همچنین تولید کنسانتره زغال سنگ در آذر ماه سال جاری به مرز 59 هزارو600  تن رسید. طی 9ماه نخست سال جاری میزان  تولید شمش آلومینیم بالغ بر253 هزار تن رسید.

در همین حال، تولید این محصول در آذر ماه سال جاری به 29هزارو  200تن رسید. طی 9ماهه سال جاری تولید پودر آلومینا به میزان 165 هزارو 800 تن رسید وتولید این محصول در آذر به مرز 20هزار تن رسید.

در9ماه منتهی به آذر ماه سال جاری تولید مس کاتد به مرز 162 هزارو 800 تن رسید. تولید مس کاتد در آذرماه سال جاری بالغ بر 16 هزارو 500 تن بود.
 

کد مطلب 1790859

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