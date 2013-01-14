  1. بین الملل
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

با صدور بیانیه‌ای اعلام شد؛

انتقاد شدید یک حزب عربستانی از جنایات ضد بشری آل سعود

انتقاد شدید یک حزب عربستانی از جنایات ضد بشری آل سعود

یک حزب مخالف رژیم حاکم بر عربستان با صدور بیانیه ای از جنایات ضدبشری آل سعود انتقاد و این رژیم را به کشتار زندانیان و مخفی کردن اجساد آنها متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، حزب الامه الاسلامیه با صدور بیانیه ای از احزاب مخالف در عربستان سعودی، رژیم این کشور را متهم به ارتکاب جنایات ضد بشری کرد.

در این بیانیه آمده است: نظام عربستان سعودی جنایات ضد انسانی متعددی مرتکب شده است، کشتار تعداد زیادی از بازداشت شدگان در زندانها و مخفی کردن اجساد آنها  و شکنجه بسیاری دیگر از مخالفان تنها بخشی از این جنایات محسوب می شود.

خاطرنشان می شود ملک عبدالله پادشاه سعودی اخیرا در پی نگرانی از افزایش اعتراضات مردمی، مجوز حضور زنان در مجلس مشورتی را صادر کرده و امروز نیز با صدور حکمی امیر منطقه شرقیه را برکنار کرد.

کد مطلب 1790860

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