تغییرات اساسی در کتب درسی به معنای نفی خدمات گذشته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در کارگاه 1500 نفری تبیین سند تحول بنیادین آموزش وپرورش در لارستان فارس گفت: کتاب های درسی باید همچون دانه های تسبیح به هم متصل ونقشه راه کتب درسی باید با استاندارها و ونیازهاهماهنک باشد.

وزیر آموزش وپرورش روحانیون این خطه خصوصا امام جمعه فقید لارستان را از افتخارات کشور دانست که همواره باید از آنها به نیکی یاد شود و گفت: عامه مردم و فرهنگیان خلق وخوی اسلامی دارند که این هم از افتخارات کشور است.

وی با اشاره به اینکه آموزش وپرورش به عنوان عظیم ترین دستگاه موجود در کشوراست، اظهار امیدواری کرد با تبدیل نیاز های موجود آموزش وپرورش به قانون بتوانیم در رفع انها کوشا باشیم.

وی گفت: نیت اصلی واساسی در وزارت آموزش وپرورش شکل گیری تحول در آموزش وپرورش است ومنشا همه افتخارات و تغییر وتحولات درکشور به آموزش وپرورش بر می گردد.

وزیر آموزش وپرورش درخصوص مراحل شکل گیری وتدوین سند تحول بنیادین آموزش وپرورش افزود: هشت ماه کامل از وقت وزارت و 22 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی صرف تدوین این سند شده که در این راه از نظرات 500 محقق از حوزه، دانشگاه وآموزش وپرورش بهره برداری شده است.

وی بااشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرهنگیان گفت: سند تحول پس از تصویب شورای عالی انقلاب به قانون تبدیل شده است که اینک لازم الاجراست.

وزیر آموزش وپرورش بابابیان اینکه در آموزش وپرورش برخی مسائل باید به طور کامل بازنگری شود و تحول در آموزش وپرورش شروع شده وهیچ وقت تمامی ندارد، افزود:هنر ما معلمین جلوبردن مسیر این نقشه وچراغ راه است

دوران ابتدایی بهترین دوران شکل گیری شخصیت انسان است

وزیر آموزش وپرورش گفت: دوران ابتدایی بهترین دوران شکل گیری شخصیت انسان است وبهمین خاطر مهمترین دوره نطام تعلیم وتربیت ، دوران ابتدایی است

حاجی بابایی با اشاره به فرمایش حضرت امام 30سال پیش فرمودند"به ابتدایی برسید که دانشگاه دیر است" گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی24 سال قبل تصویب کرد که دوران ابتدایی باید شش سال باشد.

وزیر آموزش وپرورش با تاکید براینکه اگر دانش آموزی بخواهد الهی شود پایه وبتن آن باید دردوران ابتدایی ریخته شود، گفت: دوران ابتدایی بهترین دوران شکل گیری شخصیت انسان است وبهمین خاطر مهمترین دوره نطام تعلیم وتربیت ، دوران ابتدایی است.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه تغییر دوره ابتدایی واضافه شدن یک پایه به آن ساخته وپرداخته یک فکر نیست، گفت: 127 کشور دنیا دارای نظام ابتدایی 6 ساله هستند.

وی ریل گذاری مسیر تحول در آموزش وپررورش رامهمترین اقدام وزارت آموزش وپرورش درسال جاری عنوان کرد و گفت: تحول بنیادین آغاز شده ایرادها و مشکلات باید در مسیر رفع شود.

وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینکه تنها کتابی که دارای هیچ اشکالی نیست قرآن است واین بدان معناست که ایراد های موجود در کتب درسی را باید به مرور رفع کنیم، گفت: کتابی باید نوشته شود تا دانش آموزان را اهل تفکر وپرسش وپاسخ بار بیاورد وخوشبختانه دانش آموزان امروز ما به سمت تفکر در حرکتند

حاجی بابایی با اشاره به اینکه همانگونه که پیامبر در عالم هستی محورتحول است، گفت:محور تحول بنیادین در آموزش وپرورش معلم است و همه آحاد جامعه ونخبگان می دانند معلم نقش وسیعی در توسعه پایدار دارد.

وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینکه باید انسانها را براساس استعدادهای الهی که در وجودش نهاده شده تربیت کنیم، گفت: این کار برعهده معلم است وآموزش وپرورش ساخته نمی شود مگر محوری ترین کارش توجه به معلم باشد.

دانشگاه فرهنگیان زمینه حضور بهترین ها را در آموزش وپرورش فراهم کرده است

مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت: دانشگاه فرهنگیان بهترین راهی است که در آن بهترین افراد برای معلمی انتخاب ووارد می شوند

محمد حسین روزیطلب در کارگاه 1500 نفری تبیین سند تحول بنیادین آموزش وپرورش در لارستان فارس گفت: تسریع در تجهیر دانش آموزان به علم وهوشمند سازی مدارس واتصال به اینترنت ودستیابی به آخرین علوم را رسالت اصلی وفعلی آموزش وپرورش دانست.

روزیطلب مرحوم سید عبدالحسین موسوی لاری وفرزند ایشان درخطه لارستان را همچون ستاره های درخشان آسمان دین وومعرفت که درخشان بوده اند دانست وگفت: لارستان از مناطق اصیل اسلامی وایرانی است.

مدیر کل آموزش وپرورش فارس با اشاره به وجود شیعه وسنی در لارستان گفت: این منطقه الگوی خوب وحدت اسلامی وایرانی در کشور است.