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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

اخبار ورزشی قزوین/

تیم بسکتبال با ویلچر قزوین به مصاف هرمزگان و اردبیل می رود

تیم بسکتبال با ویلچر قزوین به مصاف هرمزگان و اردبیل می رود

قزوین- خبرگزاری مهر: تیم بسکتبال با ویلچر فیروز قزوین برای شرکت در مرحله نیمه نهایی و حضور در جمع چهار تیم برتر در مسابقات دسته یک بسکتبال با ویلچر کشور در هرمزگان به میدان می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال با ویلچر فیروز قزوین برای حضور در بین چهار تیم برتر لیگ یک، باید از سد تیمهای هرمزگان و اردبیل بگذرد.
 
تعویق انتخابات مجمع هئیت موتورسواری و اتومبیلرانی قزوین
 
انتخابات مجمع هئیت موتورسواری و اتومبیلرانی استان به تعویق افتاد.
 
این مجمع قرار بود امروز با حضور نایب رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار شود که به روز چهارشنبه موکول شد.
 
 تشریح برنامه های دهه فجر اداره کل ورزش و جوانان استان
 
برنامه‌های دهه فجر اداره کل ورزش و جوانان قزوین اعلام شد.
 
همایش پیاده روی سراسری،  برگزاری جشنواره ورزشی جوانان و سازمان‌های مردم نهاد و غبارروبی مزار شهدا از جمله برنامه هایی است که همزمان با ایام الله دهه فجر برگزار می شود.
کد مطلب 1790877

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