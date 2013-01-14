تیم بسکتبال با ویلچر قزوین به مصاف هرمزگان و اردبیل می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال با ویلچر فیروز قزوین برای حضور در بین چهار تیم برتر لیگ یک، باید از سد تیمهای هرمزگان و اردبیل بگذرد.

تعویق انتخابات مجمع هئیت موتورسواری و اتومبیلرانی قزوین

انتخابات مجمع هئیت موتورسواری و اتومبیلرانی استان به تعویق افتاد.

این مجمع قرار بود امروز با حضور نایب رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار شود که به روز چهارشنبه موکول شد.

تشریح برنامه های دهه فجر اداره کل ورزش و جوانان استان

برنامه‌های دهه فجر اداره کل ورزش و جوانان قزوین اعلام شد.

همایش پیاده روی سراسری، برگزاری جشنواره ورزشی جوانان و سازمان‌های مردم نهاد و غبارروبی مزار شهدا از جمله برنامه هایی است که همزمان با ایام الله دهه فجر برگزار می شود.