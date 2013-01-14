1100 پروژه کشاورزی کرمانشاه در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اشرف منصوری افزود: طرح های افتتاحی در بخش های مختلف کشاورزی ازجمله در حوزه دام، طیور و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، تولیدات گیاهی، احداث باغ وگلخانه است.

منصوری تصریح کرد: از میان طرح های مذکور 706 طرح از محل تسهیلات بانکی با صرف اعتباری بالغ بر 350 میلیارد ریال و 408 طرح با هزینه 134 میلیارد ریال اعتبار دولتی به بهره برداری می رسند.

وی افزود: 12 پروژه عمده که منابع آن از محل اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی تامین خواهد شد با حضور مسئولین استان ودر صورت امکان مسئولین وزارت کلنگ زنی خواهد شد.

منصوری با اشاره به اینکه در مجموع برای پروژه هایی که جدیدا کلنگ زنی خواهد شد بیش از 2320 میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد شد افزود: از طرح هایی که در دهه فجر کلنگ زنی خواهد شد می توان به احداث باغ چهار هزار و 387 هکتاری در شهرستان قصرشیرین اشاره کرد که در مجموع برای احداث این باغ دو هزار و 220 میلیارد ریال سرمایه گذاری مشترکا توسط مجری و تسهیلات بانکی انجام می پذیرد.

تاکنون 7300 طرح توسعه کشاورزی در کرمانشاه مصوب شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در جلسه طرح توسعه کشاورزی گفت: از ابتدای اجرای طرح توسعه کشاورزی در کرمانشاه هفت هزار و 300 طرح با اعتبار 647 میلیارد تومان در ستادهای استانی و شهرستانی مصوب شده است.

علی‌اشرف منصوری افزود: از مجموع طرحهای مصوب شده سه هزار و145 طرح به مبلغ 137 میلیارد تومان انعقاد قرارداد شده است.

منصوری خاطر نشان کرد: منابع تسهیلاتی که در طرح توسعه کشاورزی به استان اختصاص یافته در مجموع 269 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 137 میلیارد تومان ابلاغی سال 90 بانک کشاورزی، 37 میلیارد تومان ابلاغی سال 90 صندوق حمایت از بخش کشاورزی و 94 میلیارد تومان ابلاغی سایر بانک ها در سال 91 است.

وی بانکهای سپه، صادرات ، کشاورزی ، توسعه تعاون و رفاه کارگران را از جمله بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات به طرح های توسعه کشاورزی متقاضیان برشمرد.

منصوری ابراز داشت: حدود 80 درصد طرح های انعقاد قرارداد شده در حوزه دام و طیور و آبزیان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: تاکنون 6979 هکتار از اراضی منابع ملی استان به متقاضیان طرح های توسعه کشاورزی واگذار شده و در این رابطه استان کرمانشاه جزء استان های برتر کشور است.

وی افزود: در شهرستان های سرپل ذهاب و پاوه اراضی ملی بصورت صد درصدی واگذار شده است در حالی که در شهرستان های صحنه و هرسین پائین ترین میزان واگذاری اراضی منابع ملی را داشته ایم.



گفتنی است، در راستای اجرای هرچه بهتر طرح توسعه کشاورزی در استان کرمانشاه تاکنون36 جلسه ستاد اجرایی استان در استانداری، 63 جلسه کمیته تخصصی و 480جلسه ستاد شهرستانی برگزار شده است.

2000 راس اسب و حیوانات تک سمی در استان کرمانشاه تحت پوشش تست مالئین قرارگرفتند

رییس اداره مبارزه با بیماری های دامی دامپزشکی کرمانشاه گفت: در راستای کنترل و پیشگیری بیماری مشمشه و با توجه به موقعیت استان و سیاست های سازمان دامپزشکی کشور طی 9 ماهه سال جاری ، تعداد 2000 راس اسب و سایرحیوانات تک سمی موجود در حدود 80 مرکز پرورش اسب و باشگاه سوارکاری را تحت پوشش تست مالئین قرار داد که طی این عملیات تعداد 10 راس دام بیمار نیز تشخیص و معدوم شد.

شاهرخ یارویسی افزود: بیماری مشمشه یکی از بیماری های عفونی کشنده وخطرناک در حیوانات تک سمی مانند اسب و همچنین گربه سانان (شیر، ببر و ...) است که عامل آن یک نوع باکتری است که از حیوان به انسان قابل انتقال بوده و در صورت سرایت ، برای انسان ممکن است مرگ آفرین باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه باکتری ذکر شده با ورود به بدن دام به سه شکل حاد، مزمن و مخفی علائم خاصی را بروز می دهد به کلیه مالکین باشگاه های سوارکاری ، پرورش دهندگان اسب و کسانی که به هرنحوی با این نوع دام سروکار دارند توصیه می شود.

در هنگام جابجایی دام با مراجعه به دامپزشکی مجوز حمل دام (مبداء به مقصد) دریافت نمایند، در زمان مراجعه کارشناسان دامپزشکی جهت آزمایش همکاری لازم راداشته باشند ،از مراکز معتبر دام مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که دام بیمار تشخیص داده شد همکاری لازم را در جهت معدوم نمودن آن با کارشناسان دامپزشکی بعمل آورند و در صورت بروز علائم بیماری تنفسی یا وجود زخم روی پوست حتما دامپزشکی را مطلع کنند

استان کرمانشاه از نظر عملکرد چغندرقند رتبه اول کشور را کسب کرد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: در سال زراعی 91-90 به طور متوسط از هر هکتار 55 تن چغندر قند حاصل شد و کرمانشاه از نظر عملکرد رتبه اول کشور را کسب کرد.

سید افشین صفوی افزود: تولید چغندرقند استان در سالجاری 495 هزار هزار تن بوده است و بنا به بررسی های به عمل آمده این استان موفق به کسب رتبه اول از لحاظ عملکرد و رتبه سوم از لحاظ تولید شده است که در هر دو مورد نسبت به سال گذشته ارتقاء جایگاه داشته است.

صفوی تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های اجرایی سال 91 با محوریت استفاده از بذور پرمحصول، بکارگیری ماشین الات متناسب ،ایجاد بستر مناسب کاشت ، بهبود شرایط تغذیه گیاهی و بهره گیری از مواد آلی،تشکیل متعدد جلسات کمیته فنی چغندر قند متشکل از نمایندگان مراکز تحقیقات ،بخش اجرایی و آموزشی و ترویجی و همچنین نمایندگان کارخانه های مستقر در استان وحضور موثر کارشناسان وزارت متبوع و تخصیص اعتبارات ویژه زمینه انتقال آخرین دستاوردهای علمی به کشاورزان را فراهم کرد که ماحصل این موضوع کسب و اخذ بهترین نتایج کشت چغندر قند در استان از لحاظ عملکرد بوده است.

وی افزود: تعدد مزارع با رکورد بالای 100 تن مجهز به سیستم آبیاری بارانی و کشت کاملا مکانیزه گواهی بر این مدعا است.

صفوی خاطر نشان کرد: کشت چغندرقند در سال 91 در شهرستان های اسلام آباد- صحنه- هرسین- کنگاور- کرمانشاه در سطح نه هزار هکتار اجرا و نیمی از تولید حاصله توسط 2 کارخانه قند مستقر در منطقه به اسامی کارخانه قند بیستون و اسلام آبادغرب خریداری و مابقی تولید توسط کارخانه های میهمان از استان های اصفهان، همدان، قزوین، خراسان و...خریداری شد.

گفتنی است، 44 درصد از تولید چغندرقند در شهرستان اسلام آباد غرب صورت پذیرفته و از لحاظ سطح و تولید مقام نخست استان را دارا است.



