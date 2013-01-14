به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده یکی از بیماران صعب‌العلاج شهر شبانکاره اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) در حمایت از مددجوایان خود با اجرای طرح‌های مختلف سعی در ایجاد شرایط مناسب برای زندگی بهتر مددجویان دارد.

وی به اجرای طرح شفا برای حمایت از بیماران تحت پوشش این نهاد اشاره کرد و ادامه داد: 400 بیمار صعب العلاج در این استان در قالب طرح شفا زیر پوشش حمایت های این نهاد قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: افرادی که از این بیماری‌ها اعم از نارسایی قلبی، ناراحتی کلیه، سرطان و غیره رنج می‌برند، زیر پوشش طرح شفا قرار می‌گیرند تا با همت مسئولان و مردم خیر از امکانات درمانی مناسب بهره‌مند شوند.

وی خواستار مشارکت همگانی برای کمک به نیازمندان در این طرح شد و اضافه کرد: هم‌اکنون برای جذب حمایت‌های افراد خیر و متمکن جامعه، اقداماتی در زمینه اطلاع‌رسانی در این زمینه آغاز شده است.

محبی افزود: علاوه بر این طرح، موارد دیگری نیز در کمیته امداد طراحی شده که با یاری اقشار مختلف مردم در آینده نزدیک به مرحله اجرا در می‌آید.

وی تصریح کرد: هموطنان می‌توانند با حضور در ادارات و دفاتر کمیته امداد با پر کردن فرم‌های مورد نیاز به خانواده‌های مورد انتخاب خود کمک‌رسانی کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر بیان کرد: در این ارتباط وجوه واریز شده از سوی افراد در حساب بانکی، در موضوعی که خودشان انتخاب کرده‌اند هزینه می‌شود و بیماران صعب‌العلاجی که با مشکلات مالی برای درمان مواجه هستند از طریق حامی ‌یابی به آنها کمک می‌شود.