نمایشگاه توانمندی خوزستان در بصره افتتاح می شود

رحیم جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه توانمندی های خوزستان در استان بصره کشور عراق از چهارشنبه 27 دی ماه امسال به مدت چهار روز در استان بصره عراق برپا می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با حضور تولیدکنندگان و شرکت های بزرگ خوزستانی برگزار می شود، گفت: بیش از 65 واحد تولیدی و شرکت بازرگانی تجاری در این نمایشگاه به عرضه محصولات خود می پردازند.



جلیلی با اشاره به اینکه بیشترین شرکتها و واحدهای حضور یافته در این نمایشگاه درون استانی هستند، افزود: فضای در نظر گرفته شده در این نمایشگاه حدود یک هزار و 500 متر مربع است.



مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی خوزستان هزینه هر متر مربع غرفه در نمایشگاه بصره را 90 دلار و هزینه اقامت را 85 دلار عنوان کرد.



وی تصریح کرد: نمایشگاه بصره در زمینه محصولاتی همچون مصالح ساختمانی، مواد غذایی، کشاورزی، صنعتی، نفت، شیمیایی، پوشاک، ‌صنایع‌ دستی، ظروف یکبارمصرف، فرش و تابلو فرش فعالیت می کند.