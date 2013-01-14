توزیع کننده ای با بیش از هفت کیلو مواد مخدر بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید لیراوی از دستگیری یکی از توزیع کنندگان مواد مخدر در محدوده بلوار ارتش، خبر داد و افزود: در بازرسی مأموران اداره عملیات ویژه این یگان از منزل متهم ، هفت کیلو و 520 گرم تریاک و شیره تریاک کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: با شکایت شهروندان ساکن محدوده فوق در خصوص اقدامات مجرمانه یکی از توزیع کنندگان مواد مخدر در این محدوده سلب آسایش شهروندان و ایجاد مزاحمت برای بانوان به خاطر حضور و تردد معتادان بی خانمان در این محدوده، اقدامات مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ برای شناسایی و دستگیری این متهم آغاز شد.

سرهنگ لیراوی ادامه داد: پس از تکمیل شدن تحقیقات و مشخص شدن اینکه فردی به نام "عباس" در منزل خود واقع در بلوار ارتش، اقدام به توزیع مواد مخدر می کند، نتایج بررسیهای برای مقام قضایی ارجاع شده و دستور بازداشت و بازرسی از منزل این متهم صادر شد.

وی اظهار داشت: متعاقب کسب دستور مقام قضایی، تیمی از مأموران این یگان به محل زندگی متهم مذکور اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه این متهم را هنگام بسته بندی مواد مخدر در منزلش بازداشت کردند که طی بازرسیهای انجام شده از محل زندگی وی، بیش از هفت کیلو و 520 گرم مواد مخدر شامل تریاک و شیره تریاک کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان افزود: این متهم پس از اعتراف به جرم خود در خصوص توزیع مواد مخدر به حضور مقام قضایی منتقل شده و خودروی وی که یک دستگاه سواری بود، به پارکینگ منتقل شد.

بازداشت دو کیف قاپان موتورسوار در بلوار شفق

رئیس کلانتری 134 شهرک غرب از دستگیری دو سارق کیف قاپ در بلوار شفق خبر داد و گفت: این دو سارق دقایقی پس از سرقت شناسایی و بازداشت شدند.

سرهنگ مهرزاد بیژن نیا افزود: واحد گشت 110 این کلانتری هنگام گشتزنی در این محدوده به دو موتورسوار که با یک موتور مشکی رنگ در حال تردد و پرسه زنی بودند، مشکوک و آنها را تحت نظر قرار دادند.

وی عنوان داشت: این اقدام ادامه داشت تا اینکه ناگهان هر دو موتورسوار به سمت یکی از رهگذران که در حال عبور از این محدوده بود، حرکت کرده و سعی کردند کیف وی را به سرقت ببرند که با سرعت عمل مأموران در این امر ناکام مانده و هر دو نفر بازداشت شدند.

سرهنگ بیژن نیا اضافه کرد: بلافاصله وسیله نقلیه توقیف و هر دو موتورسوار که با دیدن مالباخته نگران شده و استرس داشتند سعی کردند با التماس از محل دور شوند، اما این کار فایده ای نداشته و هر دو نفر به همراه شاکی به کلانتری منتقل شدند.

وی اظهار کرد: در بررسیهای انجام شده از وسایل همراه موتورسواران کیف و مدارک شخصی مالباخته کشف شد و این دو نفر که "نیما" و "مرسل" نام داشتند تحت بازجویی قرار گرفتند که در جریان تحقیقات انجام شده هر دو نفر به جرم خود مبنی بر سرقت و کیف قاپی اعتراف کردند.

کلانتر 134 افزود: با اعترافات متهمان و کشف مدارک و وسایل مالباخته از وسایل آنها، پرونده ای در این زمینه در کلانتری تشکیل و هر دو نفر به اتهام کیف قاپی و سرقت به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

توزیع کننده مواد مخدر در خودرواش بازداشت شد

رئیس کلانتری 118 ستارخان از دستگیری یک توزیع کننده مواد مخدر در خیابان "جناح" خبر داد و گفت: این متهم هنگام پرسه زنی با خودروی خود شناسایی و بازداشت شد.

سرهنگ محمد یعقوبی افزود: با شکایت تعدادی از شهروندان ساکن محدوده مذکور مبنی بر اقدامات توزیع کننده مواد مخدر در سطح گسترده در این محدوده اقدامات برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز شد.

وی تصریح کرد: پس از بررسی موضوع محلهای جرم خیز منطقه زیر نظر قرار گرفت و پس از چند شب تحقیق و جستجو مأموران گشت انتظامی کلانتری موفق به شناسایی این متهم شده و در تعقیب و گریزی کوتاه وی را بازداشت کردند.

رئیس کلانتری 118 ستارخان ادامه داد: با انتقال متهم به کلانتری و آغاز بازجوییهای اولیه، متهم منکر اتهامات وارده شدند، اما هنگامی که تعدادی از شهروندان منطقه مذکور شهادت به فعالیت وی داده و در بررسیهای انجام شده از وسایل همراه وی مقادیری مواد مخدر بسته بندی شده کشف شد، مجبور به اعتراف شد.

وی عنوان داشت: این متهم که "رحیم" نام داشت در اعترافات خود اظهار داشت که با خرید مواد مخدر از شهرکهای اطراف تهران، پس از بسته بندی در محل های گوناگون اقدام به فروش آنها کرده و امشب نیز با خریدارانش قرار ملاقات داشته که از سوی پلیس توقیف شده است.

سرهنگ یعقوبی اضافه کرد: متهم مذکور پس از اعتراف به جرایمش برای انجام تحقیقات بیشتر به پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر منتقل شد.

گشت انتظامی پلیس، سارق منزل را بازداشت کرد

رئیس کلانتری 145 ونک از دستگیری یک سارق منزل در تعقیب و گریزی پلیسی خبر داد و گفت: این سارق هنگام فرار بازداشت شد.

سرگرد ارسلام قاسم زاده افزود: واحد گشت انتظامی این کلانتری در حال گشتزنی در محدوده مذکور بودند که متوجه رفتارهای مشکوک یک مرد شده و افسر گشت برای رفع ظن خود به آنها مراجعه کرد.

وی عنوان کرد: این مرد مشکوک به محض اینکه دید مأمور پلیس به سمت وی می آید با دستپاچگی سوار خودرویی که در همان محل پارک بود، شده و فرار کرد.

سرگرد قاسم زاده ادامه داد: پلیس خودروی این مرد مظنون را که سعی داشت با ویراژ و انجام حرکات مارپیچ از میان خودروهای دیگر راه باز کند و بگریزد تعقیب کرده و بازداشت کردند.

وی بیان کرد: با توقف خودرو، راننده آن بازداشت و برای تحقیقات به کلانتری منتقل شد که در جریان بازجوییها ضمن معرفی خود به نام "اکبر" به جرایم خود مبنی بر سرقت از منازل اعتراف و عنوان داشت که زاغزنی منازل خالی از سکنه در این محدوده سرقت می کند.

کلانتر 145 ونک افزود: متهم پس از اعتراف به جرایم خود برای تحقیقات بیشتر به اداره مبارزه با سرقت آگاهی منتقل شده و در بازرسی از خودروی وی تعدادی اسناد، مدارک، لوازم و تجهیزات منزل کشف و ضبط شد که پس از هماهنگی با صاحبانشان به آنها باز پس داده شد.

بازداشت سارقان خودرو پیش از اقدام به سرقت

کلانتر 103 گاندیاز دستگیری دو سارق در محدوده گاندی خبر داد و گفت: این دو سارق پیش از سرقت یک خودروی سواری در خیابان شمس تبریزی شناسایی و بازداشت شدند.

سرهنگ رضا بستو افزود: یکی از تیمهای گشت انتظامی این کلانتری هنگام گشتزنی در محدوده خیابان "شمس تبریزی" متوجه دو موتورسوار شدند که در حال کلنجار رفتن با در یک خودروی سواری هستند.

وی عنوان داشت: این دو موتورسوار پلاک موتورسیکلت خود را با پارچه پوشانده و در حال باز کردن در خودرو بودند که با حضور مأموران به سرعت خودرو را رها کرده و از محل دور شدند.

سرهنگ بستو بیان داشت: بلافاصله مأموران آنها را تعقیب کرده و موفق شدند پس از چند دقیقه تعقیب و گریز در محدوده چهارراه جهان کودک هر دو را متوقف و بازداشت کنند.

وی تصریح کرد: هر دو متهم بلافاصله بازداشت شده و در کلانتری خود را "محمد" و "جلال" معرفی کردند که طی بازجوییهای انجام شده هر دو به جرم خود مبنی بر سرقت خودرو اعتراف کردند.

گفتنی است، هر دو متهم پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات تکمیلی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

سارق خودرو ساعتی پس از سرقت بازداشت شد

رئیس کلانتری 138 جنت آباد از دستگیری یک سارق خودرو در محدوده جنت آباد خبر داد و گفت: این متهم ساعتی پس از سرقت یک خودرو گرفتار پلیس شد.

سرهنگ فرهاد نائبی افزود: تیم گشت انتظامی این کلانتری هنگام گشتزنی در محدوده مذکور به یک دستگاه خودروی سواری که کنار خیابان پارک شده بود مظنون شده و اقدام به استعلام مشخصات آن از مرکز پیام پلیس کردند.

وی عنوان داشت: طی استعلامهای انجام شده مشخص شد که خودرو مسروقه است و حدود یک ساعت پیش از محدوده شرق تهران به سرقت رفته است.

رئیس کلانتری 138 جنت آباد ادامه داد: با توجه به نتیجه استعلامهای انجام شده بلافاصله مأموران برای بررسی به خودرو نزدیک شدند و با توجه به گرم بودن موتور خودرو، مأموران حدس زدند که راننده هرجا باشد دقایقی بعد پیدایش می شود یا در نزدیکیهای همین محل است که بر همین اساس، به انتظار حضور وی اقدامات نامحسوس خود را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: هنوز دقایقی نگذشته بود که شخصی به خودرو نزدیک شده و ضمن وارسی خودرو، سوئیچی را از داخل جیب درآورده و در خودرو را باز کرد که بلافاصله طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سرهنگ نائبی ادامه داد: در بازرسی بدنی از این فرد مظنون تعدادی کلید و سوئیچ خودرو از جیبهای وی کشف و ضبط شده و مظنون برای انجام بازجویی و تحقیقات به کلانتری منتقل شد.

وی عنوان داشت: این فرد در کلانتری ابتدا منکر هرگونه ارتباط در خصوص حضور خود و خودروی مذکور شد اما زمانی که مورد تحقیقات فنی و تخصصی قرار گرفت به جرم خود مبنی بر سرقت خودرو اعتراف کرده و ضمن معرفی خود به نام "افشین" عنوان داشت که خودرو را سرقت کرده است.

وی اضافه کرد: بر همین اساس خودرو به پارکینگ منتقل شده و متهم برای تحقیقات بیشتر به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ معرفی شد.