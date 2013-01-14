وقف 247 مسجد و حسینیه و بقعه متبرکه در دیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد بهروسی ظهر دوشنبه به مناسبت هفته وقف در جمع مردم در مسجد جامع دیر اظهار داشت: مردم باید اموری را وقف کنند که بیشتر جنبه عام المنفعه داشته باشد و تعداد زیادی از مردم از این وقف بهره‌مند شوند.

وی اضافه کرد: درآمد حاصل از کمک‌ها و نذورات مردم به مساجد صرف کارهای عمرانی، فرهنگی و مدیریتی همان مسجد و حسینیه خواهد شد و به هیچ وجه درجای دیگری مصرف نخواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های کنگان و دیر افزود: انجام وقف طبق نیاز و ضرورت روزمره جامعه باید باشد تا از این راه ره‌توشه‌ای برای آخرت اندوخته شود و از مستاجرین اراضی اوقافی می‌خواهیم که نسبت به پرداخت دیون خود اقدام کنند تا در این راستا بتوانیم به اجرای نیات واقفین خیراندیش تعللی صورت نگیرد.

بهروسی یادآور شد: در شهرستان کنگان و دیر بیش از500 هزار متر مربع عرصه‌های اوقافی در بخش آموزشی و مسکونی و مقدار150هزار مترمربع صنعتی و تجاری و بیش از یک و نیم میلیون مترمربع عرصه مزروعی وقف شده است.

وی همایش خادمین، بصیرت عاشورایی، زنگ وقف در مدارس و توزیع برشور و تراکت از عمده برنامه‌های هفته وقف در شهرستان های کنگان و دیر است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های کنگان و دیر گفت: هم اکنون تعداد 247مسجد، حسینیه و بقاع متبرکه در شهرستان دیر تحت پوشش اوقاف قرار دارد.