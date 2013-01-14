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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

بهروسی عنوان کرد:

وقف 247 مسجد و حسینیه و بقعه متبرکه در دیر

وقف 247 مسجد و حسینیه و بقعه متبرکه در دیر

دیر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های کنگان و دیر گفت: هم اکنون تعداد 247مسجد، حسینیه و بقاع متبرکه در شهرستان دیر تحت پوشش اوقاف قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد بهروسی ظهر دوشنبه به مناسبت هفته وقف در جمع مردم در مسجد جامع دیر اظهار داشت: مردم باید اموری را وقف کنند که بیشتر جنبه عام المنفعه داشته باشد و تعداد زیادی از مردم از این وقف بهره‌مند شوند.

وی اضافه کرد: درآمد حاصل از کمک‌ها و نذورات مردم به مساجد صرف کارهای عمرانی، فرهنگی و مدیریتی همان مسجد و حسینیه خواهد شد و به هیچ وجه درجای دیگری مصرف نخواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های کنگان و دیر افزود: انجام وقف طبق نیاز و ضرورت روزمره جامعه باید باشد تا از این راه ره‌توشه‌ای برای آخرت اندوخته شود و از مستاجرین اراضی اوقافی می‌خواهیم که نسبت به پرداخت دیون خود اقدام کنند تا در این راستا بتوانیم به اجرای نیات واقفین خیراندیش تعللی صورت نگیرد.

بهروسی یادآور شد: در شهرستان کنگان و دیر بیش از500 هزار متر مربع عرصه‌های اوقافی در بخش آموزشی و مسکونی و مقدار150هزار مترمربع صنعتی و تجاری و بیش از یک و نیم میلیون مترمربع عرصه مزروعی وقف شده است.

وی همایش خادمین، بصیرت عاشورایی، زنگ وقف در مدارس و توزیع برشور و تراکت از عمده برنامه‌های هفته وقف در شهرستان های کنگان و دیر است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های کنگان و دیر گفت: هم اکنون تعداد 247مسجد، حسینیه و بقاع متبرکه در شهرستان دیر تحت پوشش اوقاف قرار دارد.

کد مطلب 1790890

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