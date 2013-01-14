زهره طبیب زاده نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار کمیته اسلامی شدن دانشگاه ها در مجلس با حضرات آیات جوادی آملی و مصباح یزدی که امروز در قم انجام شد، اظهار کرد: این دیدارها به دلیل تعامل بیشتر با صاحبنظران حوزوی و بویژه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) که الگوی عینی اسلامی شدن علوم انسانی است، انجام شد.

وی با اشاره به توصیه های آیت الله مصباح یزدی به اعضای کمیته اسلامی شدن دانشگاه ها افزود: نحوه ورود وی بیشتر اجرایی و سیاسی بود و با توجه به سابقه انقلاب فرهنگی، اسلامی شدن دانشگاه ها و کمیته همکاری حوزه و دانشگاه موضوعاتی مطرح کردند که بیشتر آن به کمرنگ شدن نقش اسلامی شدن دانشگاه ها بعد از جنگ اختصاص داشت.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آیت الله مصباح در این دیدار به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اسلامی شدن دانشگاه ها اشاره کرد، تحرکات صورت گرفته پس از بیان این موضوع توسط ایشان را مطلوب اما ناکافی دانست و بر انجام یک کار زمان بر و ویژه که منتج به تهیه متون اسلامی می شود تاکید و تصریح کرد ممکن است این کار چند ده سال به طول بیانجامد.

وی با اشاره به پیشنهاد آیت الله مصباح مبنی بر تشکیل کمیته ای 5 تا 7 نفره متشکل از حوزه، دانشگاه، شورای انقلاب فرهنگی، مجلس و وزارت خانه های مربوطه به منظور طراحی مدلی برای ورود به اسلامی شدن دانشگاه ها ادامه داد: پیشنهاد ایشان ناظر بر این موضوع بود که این کمیته مدل مشخصی برای اسلامی شدن دانشگاه ها تهیه کند و در مراحل بعد امور اجرایی را با همکاری مراکزی که سابقه کار در این حوزه را دارند، پیش ببرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر به موضوعات مطرح شده از سوی آیت الله جوادی آملی در دیدار با کمیته اسلامی شدن دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: ایشان بیشتر جنبه های نظری کار را مورد اشاره قرار داده و در خصوص علم دینی و اینکه دانشجو و استاد در دانشگاه باید اعتقاد به معاد و جهان بینی دینی داشته باشند، توضیحاتی ارائه کردند.

وی عنوان کرد: آیت الله جوادی آملی مشکل امروز دانشگاه ها را نبود و ناکافی بودن دانش، فهم و جهان بینی دینی در دانشگاه ها خواندند و بیشتر بر روی مبانی علم دینی تاکید داشتند. همچنین نظرشان این بود که تظاهر دینی در دانشگاه به معنای علم دینی نیست و وقتی این موضوع صرفا جنبه عمل دینی داشته باشد، علم سکولار است.

طبیب زاده در پایان از حضور حدادعادل، زارعی، حجت الاسلام نبویان، صابری، فیاضی، سلطانی، زاهدی و موسوی‌اصل در دیدار کمیته اسلامی شدن دانشگاه های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضرات آیات مصباح یزدی و جوادی آملی خبر داد.