مسئولین باید در نهادینه کردن نام های مذهبی و پرمحتوا تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آذر آوازه ظهر دوشنبه نشست تخصصی هم اندیشی مهندسی نام در ثبت احوال استان با اشاره به اینکه خانواده ها با انتخاب نام های مناسب می توانند به شخصیت سازی فرزندان کمک کنند، افزود: فرهنگ نام مناسب در استان باید نهادینه شوند.