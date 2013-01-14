مسئولین باید در نهادینه کردن نام های مذهبی و پرمحتوا تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آذر آوازه ظهر دوشنبه نشست تخصصی هم اندیشی مهندسی نام در ثبت احوال استان با اشاره به اینکه خانواده ها با انتخاب نام های مناسب می توانند به شخصیت سازی فرزندان کمک کنند، افزود: فرهنگ نام مناسب در استان باید نهادینه شوند.
وی با اشاره به اینکه انتخاب نام تاثیر فراوانی در شخصیت افراد دارد، گفت: انتخاب نام در همانندسازی شخصیتی افراد نقش بسزایی دارد.
آوازه افزود: آمارها نشانگر نام های مذهبی و مطلوب در استان بوده است.
مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان با بیان اینکه اسامی که خانواده ها برای فرزندان خود انتخاب می کنند باید محتوای مثبتی داشته باشد افزود: نام مناسب تاثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد.
وی با اشاره به اینکه افراد با توجه به اسم خود همانند سازی می کنند افزود: نام های مذهبی بر ریشه اعتقادی افراد تاثیر چشمگیری دارد.
آوازه با بیان اینکه با بررسی های صورت گرفته اسم هایی که افراد از شنیدن آن رضایت کامل را دارند در هورمون های خون آن ها اثرمثبت می گذارد گفت: اسلام از بدو ظهور تاکید بسیاری بر نامگذاری مناسب بر روی فرزندان داشته است.
مدیرکل امور بانوان استانداری زنجان با اشاره به اینکه استانی که به نام پایتخت شور و شعور حسینی نامگذاری شده است از اسامی بسیار مناسبی برای فرزندان خود انتخاب کرده اند افزود: خانم ها در خانواده تاثیر بیشتری در نامگذاری فرزندان دارند.
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