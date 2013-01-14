محمدرضا کسرایی در خصوص صدور کارت بازی فرهاد مجیدی ضمن بیان مطلب فوق گفت: فدراسیون فوتبال ایران بنا به درخواست باشگاه استقلال در تاریخ 22 دسامبر 2012 درخواست صدور ITC فرهاد مجیدی توسط باشگاه الغرافه را به فدراسیونن فوتبال قطر داد. قطری ها طبق قوانین نقل و انتقالات جدید فیفا 15 روز فرصت قانونی داشتند تا تقاضای صدور ITC مجیدی را رد و یا قبول کنند.

وی درهمین خصوص افزود: با توجه به اتمام مهلت قانونی قطری ها، در تاریخ 7 ژانویه 2013 خود سیستم فیفا - TMS ( سیستم صدور الکتریکی ITC فیفا) ITC مجیدی را صادر و در اختیار فدراسیون فوتبال ایران قرار داد.

مسئول کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که پس چرا تا ظهر امروز این کمیته ITC فرهاد مجیدی را ر اختیار سازمان لیگ برای صدور کارت بازی وی قرار نداده بود، گفت: با توجه به اینکه قطری ها پاسخ مثبت یا منفی برای صدور کارت ITC مجیدی نداده بودند ما باید از فدراسیون فوتبال قطر استعلام می گرفتیم که آیا این بازیکن دارای محرومیت بین المللی در زمان بازی خود در لیگ قطر شده یا خیر؟

وی افزود: متاسفانه فدراسیون فوتبال قطر به این استعلام ما دیر پاسخ داد و دلیل آن را تعلل باشگاه الغرافه اعلام کرده بود بنابراین ما مجبور شدیم که ظهر امروز ITC فرهاد مجیدی را در اختیار سازمان لیگ قرار دهیم.