به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار این هفته از رقابت ها عصر امروز دوشنبه بین تیم های استقلال و مس کرمان به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که طی آن شاگردان امیرقلعه نویی موفق شدند با پیروزی 2 بر یک برابر شاگردان بوناچیچ، مجددا صدر جدول را از آن خود کنند.

در این دیدار که در حضور نزدیک به 8 هزار تماشاگر برگزار شد تیم فوتبال استقلال بازی را هجومی آغاز و چند موقعیت خطرناک را روی دروازه مس ایجاد کرد اما شاگردان بوناچیچ نیز فوتبال روان و با برنامه ای را به نمایش گذاشتند. البته در دقیقه 24 این دیدار آرش برهانی از پاس خوب مجتبی جباری موفق شد با ضربه ای محکم دروازه حریف را بازکند و نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید.

در شروع نیمه دوم شاگردان قلعه نویی تحت فشار بازی هماهنگ مسی ها قرار گرفتند و عقب نشینی ناخواسته ای داشتند که ثمره آن گل دقیقه 56 مصطفی شجاعی بود. این بازیکن پاس ایوان پتروویچ از جناح چپ را با ضربه سر وارد دروازه سیدمهدی رحمتی کرد تا همه چیز از نو شروع شود.

اما این پایان کار نبود و در حالی که نیمکت نشینان مس به خاطر شادی پس از گل هنوز روی نیمکت مستقر نشده بودند آرش برهانی با حرکتی خوب در محوطه جریمه و ضربه ای آرام و زمینی برای دومین بار دروازه مس کرمان را باز کرد تا استقلال بازهم از حریف کرمانی خود پیش بیفتد.

دقایقی بعد از این گل فرهاد مجیدی با تشخیص امیر قلعه نویی از دقیقه 62 به جای فرزاد حاتمی وارد زمین شد و دو موقعیت خوب برای گلزنی هم داشت اما ضربات او راه به جایی نبرد. در دقایق پایانی این مس بود که صاحب توپ و میدان بود و می توانست به گل تساوی برسد اما مهاجمان این تیم در زدن ضربات پایانی بی دقت بودند تا شکست 2 بر یک برای کرمانی ها رقم بخورد.

شاگردان امیر قلعه نویی با این پیروزی 41 امتیازی شدند و صدرنشینی 24 ساعت را از تراکتورسازی پس گرفتند تا همچنان مدعی ترین تیم برای کسب عنوان قهرمانی لیگ داوزدهم باشند. تراکتورسازی تبریز با 38 امتیاز در رده دوم قرار دارد و فولاد خوزستان با 37 امتیاز در رده سوم جای گرفته است.