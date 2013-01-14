جدول برنامه های سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در البرز اعلام شد

ابراهیم شریفی در آستانه آغاز سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در استان البرز به خبرنگار مهر، گفت: از فردا سه شنبه 26 لغایت 30 دی ماه ساعت 16 تا 20 شاهد اجرای تئاتر در دو سالن استاد سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز و مجموعه تئاتر شهر کرج خواهیم بود.

وی لیست اجراهای تئاتر فجر را در البرز بدین شرح اعلام کرد:

سه شنبه و چهارشنبه 26 و 27 دی ماه نمایش" آن سم‌ها سرنبشتمان نبشت" سالن تئاترشهر- ساعت 16:30 کاری از" زری عماد"

پنجشنبه و جمعه 28 و 29 دی ماه نمایش" فولاد هرگز زنگ نمی‌زند" پلاتو تئاترشهر کرج ساعت18 به کارگردانی "رویا کاکاخانی"

جمعه 29 دی ماه نمایش" دژاوو" پلاتو اداره کل ارشاد ساعت 19:30 به کارگردانی "امین آبان"

شنبه 30 آبان نمایش" برادری" پلاتو تئاتر شهر کرج ساعت 16 کارگردانی" محمد کوروش نیا"

شنبه 30 آبان نمایش" مرثیه وارثان ارثیه" سالن استاد سیروس صابر در دو سانس 7:30 و 19 به کارگردانی" جواد نوری-خیرا... تقیانی پور".

تئاتر شهر کرج در میدان آزادگان، 45 متری کاج، خیابان شاکرزادگان، خیابان ولیعصر و سالن سیروس صابر نیز در آزادگان، خیابان مطهری، نبش شاهد 2، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز واقع است.