آموزش مهارت های زندگی بهترین شیوه برای مقابله با معضل مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند در سالن اجتماعات فرمانداری اظهار داشت: مواد مخدر عامل انحطاط و انزوال خانواده و جامعه است.

مولوی با اشاره به بستن راههای توزیع و فروش مواد مخدر در شهرستان نهاوند گفت: دایر کردن کمپ های مجاز و نظارت دقیق بر آنها، فعال نمودن کمیته های چهارگانه و ایجاد نفرت عمومی میتواند در کاهش و ریشه کن کردن مواد مخدر مفید واقع شود.

وی افزود: دستگاه انتظامی و قضایی باید محل های آلوده به فروش و توزیع مواد مخدردر شهر و روستا را شناسایی و با جدیت با مجرمین برخورد کنند.

مولوی گفت: ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه نیازمند مشارکت مردم و عزم عمومی مدیران در برخورد قاطع با این پدیده شوم است.

وی افزود: انسجام و در اولویت قرار گرفتن رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد باید از اهداف اصلی اعضای کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان باشد.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: اعتیاد منشاء ناهنجاریها و معضلات اجتماعی فراوانی است و برای مقابله با آن، راهکارهای مبتنی بر پیشگیری از اعتیاد و درمان و بازپروری معتادین باید همزمان مورد استفاده قرار گیرد.

مجتبی مولوی گفت: آموزش، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر، بعنوان رکن اصلی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند مطرح است.