بیمارستان 69 تختخوابی سیف الدوله ملایر بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا زین العابدینی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان 69تختخوابی سیف الدوله ملایر در گفتگو با خبرنگاران بحث درمانی را یکی از نیت های شادروان سیف الدوله عنوان کرد و افزود: احداث بیمارستان و اختصاص 12 تخت برای مداوای بیماران نیازمند، یکی از نیت‌های سیف الدوله است که در این راستا اداره اوقاف و امور خیریه ملایر طبق نیت واقف عمل کرده است.

وی با اشاره به امکانات این بیمارستان گفت: برای خرید تجهیزات این بیمارستان از محل موقوفات سیف الدوله یک میلیارد و 850 میلیون ریال هزینه شده و این مجموعه دارای امکانات و تجهیزات و بخش‌هایی چون جراحی و ارتوپدی مردان و زنان، قلب و نورولوژی زنان است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملایر بیان کرد: اقدامات لازم برای احداث بیمارستان تخصصی موقوفه در ملایر انجام شده و در صورت اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان، بزودی عملیات اجرایی این بیمارستان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس نیت واقف اقدامات درمانی در شهرستان انجام و در حال اجرا است، گفت: بر اساس نیت واقف در بخش درمانی ماهانه مبلغی برای درمان بیماران نیازمند به حساب بیمارستان امام حسین (ع)ملایر واریز می‌شود.

حجت الاسلام زین العابدینی به موقوفه طیبه آقا کیانی در خیابان شهید رجایی ملایر اشاره کرد و گفت: این موقوفه نیز در دو بخش مرکز دندان‌پزشکی و خدمات دهی آل یاسین با توجه به نیت واقف در ملایر فعال است که در بخش دندان‌پزشکی با تخفیف 30 درصدی به مردم خدمات دهی دارد.