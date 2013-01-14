برنامه ریزی در راستای پیشگیری از وقوع جرم موجب ارتقای قدرت نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس در سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس از حضور و همکاری گسترده مدیران و مسئولان استان در کارگاه های منطقه ای علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم تقدیر کرد.

ذبیح اله خدائیان گفت: در میان کشور دنیا ایران تنها کشوری است که حکومت اسلامی در آن مستقر است و قانون و مقررات آن نیز مبتنی بر شرع مقدس اسلام است و این امر مسئولیت مسئولان را در نظام مقدس جمهوری اسلامی سنگین تر می کند.

وی با اشاره به اینکه حکومت ما الگوی عملی حکومت اسلامی در جهان است، تصریح کرد: امام خمینی(ره) بارها بر صدور انقلاب تاکید داشتند که منظور و هدف اصلی از بیانات ایشان افزایش قدرت نرم و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی در جهان بود.

رئیس شورای قضایی فارس با تاکید بر تحقق یافتن این آرمان بزرگ بیان کرد: همین امر باعث شده است که کشور های جهان از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته و به دنبال تشکیل حکومت اسلامی باشند.

وی با بیان اینکه قدرت نرم و تاثیر گذاری جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای مسلمان بسیار افزایش یافته ، تصریح کرد: یکی از مهمترین عواملی که موجب ارتقاء قدرت و تأثیرگذاری نظام ما در جهان اسلام می شود کاهش جرم و برنامه ریزی دقیق و موثردر راستای پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل پرونده های قضایی است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس بیان داشت: افزایش جرائم و تعداد پرونده ها در دستگاه قضایی کشور نسبت به سایر کشورهایی که جمعیت بیشتری از کشور ما دارند بهانه را به دست دشمنان نظام داده تا چهره حکومت اسلامی را تخریب کنند و همین امر مسئولیت مدیران را دو چندان می کند.

رئیس کل دادگستری استان به بیان راهکارهای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی پرداخت و اظهار داشت:اولین اقدام در راستای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم است که نیاز به همت همه مسئولان نظام و طراحی و اجرای صحیح برنامه ها دارد که خوشبختانه این موضوع در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است.

تعامل مستمر مدیران استان در مقوله پیشگیری از وقوع جرم

وی تعامل و حضور مستمر و موثر مدیران استان در مقوله پیشگیری از وقوع جرم را ناشی از مسئولیت شناسی خواند و افزود: اگر هر کدام از ما در چارچوب قوانین و مقررات به وظایف خود در این زمینه عمل نماییم اساسی ترین گام در مسیر پیشگیری از وقوع جرم برداشته خواهد شد و جامعه مسیر رشد و تعالی خود را سریعتر طی خواهد نمود.

رئیس شورای قضایی فارس راهکار دیگر کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا را جرم زدایی و کیفرزدایی خوانده و اظهار داشت: در جامعه بیشتر به جرم افزایی گرایش وجود دارد و بسیاری از مسئولان تنها راه اجرای قانون را ضمانت اجرای کیفری می دانند از این رو هر قانونی که تصویب می شود در نهایت تخلف از آن را جرم تلقی می کنند.

خدائیان افزود: این امر موجب تعدد و کثرت عناوین مجرمانه در کشور شده و در این بین مردم تکلیف خود را نمی دانند و در تشخیص اعمال مباح از ممنوع دچار مشکل شده و نتیجه آن افزایش جرائم ارتکابی، زدن برچسب محکومیت بر پیشانی تعداد زیادی از مردم و فراهم شدن انحطاط اخلاقی جامعه است.

خدائیان از دیگر راهکارهای کاهش ورودی پرونده را قضا زدایی دانست و ابراز داشت: مردم نباید برای هرکار جزیی به دستگاه قضایی مراجعه و در پیچ و خمهای تشریفات آئین دادرسی گرفتار شوند؛ دستگاه قضایی باید زمانی دخالت نماید که امکان حل و فصل موضوع از طریق غیر قضایی امکان پذیر نباشد.

10 سال حبس و پنج سال تبعید مجازات سارقان سیم



متهم اصلی پرونده سرقت سیم و ترانس و تخریب اموال عمومی و اخلال در شبکه انتقال نیرو در اقلید به 10 سال حبس تعزیری و پنج سال تبعید در یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان محکوم شدند.

این سارقان که دارای سابقه کیفری و سرقتهای متعدد بودند پس از دستگیری و صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اقلید در شعبه 101 دادگاه جزایی این شهرستان محاکمه و با استناد به ماده 687 قانون مجازات اسلامی به 10 سال حبس و پنج سال تبعید محکوم شدند.

محکومان این پرونده هر کدام به لحاظ سرقت به پنج سال حبس و از باب تخریب اموال عمومی و اخلال در شبکه انتقال نیرو نیز به پنج سال حبس و تبعید محکوم شدند.

چندی پیش دادگاه عمومی بخش زرقان نیز یکی از متهمان پرونده سرقت کابل های برق و تخریب خطوط نیرو را به 10 سال حبس محکوم کرد. ت

شدید آراء صادر شده در خصوص سارقین کابلهای برق، تخریب خطوط انتقال نیرو و خطوط ارتباطات مخابرات در پی تأکیدات مسئولان قضایی استان و در راستای برخورد قاطع با این سارقان است.