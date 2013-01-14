عدم اکتفا به بودجه های دولتی در حوزه آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شوراهای آموزش و پرورش استان البرز همزمان با هفته شوراها و با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش، استاندار البرز، مدیرکل آموزش و پرورش استان، امام جمعه کرج، نمایندگان کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای آموزش و پرورش استان ظهر دوشنبه در استانداری البرز برگزار شد.

این همایش با هدف تجلیل از فعالان شوراهای آموزش و پرورش استان و بررسی مشکلات و معضلات این حوزه برگزار شد، ضمن آنکه فرمانداران شهرستان های استان به عنوان رئیس شورای هر شهرستان به گزارش عملکرد و انعکاس مشکلات حوزه آموزش و پرورش پرداختند.

نوسازی، بهسازی، هوشمند سازی و رفع موانع برای اجرای هر چه بهتر نظام آموزشی 6.3.3 در مدارس استان و بررسی راهکارها برای به کارگیری ظرفیت ها و پتانسیل های مردمی و سایر دستگاه های اجرایی استان در راستای اهداف آموزش و پرورش از جمله مسائلی بود که در این همایش مطرح شد.

شوراهای آموزش و پرورش نشانه تجلی مشارکت های مردمی در امر تعلیم و تربیت

معاون مشارکت های مردمی وزیر آموزش و پرورش در این همایش تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را نشانه تجلی مشارکت های مردمی در امر و تعلیم و تربیت خواند و گفت: این شوراها زمینه حضور و فعالیت و مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش فرزندان و آینده سازان کشور را به بهترین شکل فراهم می کند.

فرشته حشمتیان افزود: آموزش و پرورش یک دغدغه ملی است و همه افراد جامعه باید برای رفع مشکلات و معضلات آن تلاش کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 32 شورای استانی، 676 شورای منطقه ای در کشور فعال است که در قالب آنها 9 هزار و 170 عضو به عنوان اعضای شوراهای آموزش و پرورش در سطح کشور فعالیت دارند.

وی با اشاره به موقعیت های خاص استان البرز به لحاظ وجود اقوام و اقشار مختلف با فرهنگ های متعدد در این استان گفت: وظیفه و رسالت فعالان حوزه آموزش و پرورش در این استان به مراتب سنگین تر از سایر استانهای کشور است.

حشمتیان اظهار داشت: در شورای آموزش و پرورش استان البرز که 15 عضو دارد تاکنون 93 مصوبه تصویب شده که 75 مورد آنها اجرایی شده است.

وی تاکید کرد: امروز نیاز آموزش و پرورش تنها امکانات و تجهیزات و سخت افزار نیست و باید در خصوص تشکیل اتاق فکر و به کارگیری ظرفیت ها و توانمندیها بیشتر کار شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: اجرای بندبند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مورد تائید و تاکید مقام رهبری است تنها در سایه همدلی، مشارکت و توجه خاص به امر تعلیم و تربیت محقق می شود.

یک سوم مدارس کرج هوشمند سازی شده است

فرماندار کرج در این همایش اظهار داشت: در بودجه سال 90 و 91 بالاترین سهم اعتبارات به آموزش و پرورش اختصاص یافت و در این راستا بیش از 20 درصد اعتبار به این حوزه تخصیص داده شد.

مهدی ایران نژاد گفت: در زمینه نوسازی مدارس در شهرستان کرج خوب عمل شده و در سال 91 یک سوم مدارس کرج نیز هوشمند سازی شده است.

وی تاکید کرد: در خصوص کلانشهری چون کرج تنها اعتبارات استانی کافی نبوده و نیازمند اعتبارات و حمایت های ملی در امر آموزش و پرورش در این کلانشهر هستیم.

تاسیس مدرسه ویژه در شهرک صنعتی اشتهارد

فرماندار اشتهارد با اشاره به تشکیل جلسات منظم و هماهنگ شوراهای آموزش و پرورش در شهرستان اشتهارد گفت: تشکیل منظم این جلسات موجب شده تا مصوبات بسیار خوبی تصویب و اجرایی شود.

ابوالفضل اینانلو تصریح کرد: ایجاد فضاهای آموزشی مناسب در اشتهارد بسیار مطلوب بوده که بی شک شوراها در این امر نقشی مهم داشته اند.

وی تاکید کرد: وجود شهرک های صنعتی موقعیتی مناسب برای سرمایه گذاری در حوزه آموزشی در اشتهارد رقم زده که می توان با استفاده از این ظرفیت، موقعیتی ویژه در این شهرستان به وجود اوریم.

وی گفت: با همین رویکرد و با هدف استفاده بهینه از فضای شهرک های صنعتی مصوب شده مدرسه ویژه ای جهت دانش اموزان شهرک های صنعتی در این شهرستان تاسیس شود.

از 874 کلاس درس نظرآباد 94 کلاس هوشمند سازی شده است

فرماندار نظرآباد نیز در این همایش از تشکیل منظم جلسات شورای آموزش و پرورش در این شهرستان خبر داد و گفت: مصوبات جلسات شورا به جد مورد پیگیری قرار می گیرد.

ابراهیم کسائیان افزود: در حال حاضر در خصوص اجرای نظام آموزشی 6.3.3 با مشکلاتی مواجه هستیم که از آن جمله می توان به ضرورت جداسازی به لحاظ رشد سنی و جسمی دانش آموزان در مدارس اشاره کرد که باید برای آن چاره اندیشی شود.

عدم تخصیص سرانه های آموزشی از دیگر مشکلاتی بود که کسائیان به آن اشاره کرد.

وی گفت: از 874 کلاس درس نظرآباد تا کنون 94 کلاس هوشمند سازی شده است.

لزوم بهره گیری از کمک های مردمی در حوزه آموزش و پرورش

مدیرکل نوسازی مدارس استان البرز در این همایش گفت: در حوزه آموزش و پرورش باید به سمت و سویی پیش رویم که از کمک ها و حمایت های مردمی بیشتر استفاده کنیم.

بهرامی تصریح کرد: در بدو تاسیس استان برآورد کردیم برای نیازهای حوزه اموزشی البرز هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج داریم تا مشکلات مرتفع شوند.

وی گفت: از سال 89 تا کنون 40 ملیارد تومان به پروژه های حوزه اموزش و پرورش اختصاص یافته و در همین چندماه گذشته 26 میلیارد تومان صرف پروژه های عمرانی حوزه آموزش و پرورش استان البرز شده اما هنوز تا حد مطلوب فاصله زیاد است.

وی تاکید کرد: در این حوزه نباید تنها به بودجه های دولتی اکتفا کرد و باید از حمایت های مردمی بهره لازم را ببریم.

بهرامی افزود: حمایت و سرمایه گذاری در طرح های حوزه آموزش و پرورش حمایت از آینده فرزندان و سرمایه گذاری برای آینده آنها است بنابراین باید در جهت تشویق و ترغیب مردم به مشارکت در امور آموزشی گام برداریم.

مدیرکل نوسازی مدارس البرز گفت: اگر به ازای هر هزار دانش آموز یک مدرسه براورد کنیم باید در البرز حداقل 100 مدرسه داشته باشیم که هر یک اعتباری در حدود یک میلیارد را طلب می کند.

