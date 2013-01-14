دانش آموز شهید مازندران شهید شاخص کشوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموز نوجوان آملی شهید سیده طاهره هاشمی ، که در حماسه ششم به شهادت رسید به عنوان شهید شاخص زن در سال آینده انتخاب شد.

این شهیده 14ساله در درگیری‌ های خونین بین گروهک‌ های کمونیستی علیه مردم و انقلاب،‌ به درجه والای شهادت نائل آمد.

سیده طاهره هاشمی در یکم خرداد سال 46 در شهرستان آمل و در روستای شهید آباد دیده به جهان گشود، او در خانواده‌ ای متدین ، مذهبی و طرفدار انقلاب و تحت تربیت پدر و مادری بزرگوار که هر دو از سادات بودند، رشد و پرورش یافت.



فعالیت 1385 هیئت مذهبی دانش آموزی

محمد علی امیری، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: سی و ششمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی با حضور مسئولان استانداری، اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران و نمایندگان ارگان های دولتی برگزار شد.



وی با اشاره به اینکه از دو سال قبل برنامه هیئت های مذهبی دانش آموزی در برنامه کاری ما قرار دارد بیان داشت: به دنبال تشویق مدارسی هستیم که موفق به تشکیل هیأت های مذهبی شده اند.



وی افزود: تاکنون در مقطع ابتدایی 627، راهنمایی 441 و در دوره متوسطه 317 هیئت مذهبی درسطح 15 شهرستان و منطقه استان شکل گرفته است.

کتاب کار و فناوری موجب افزایش اطلاعات شغلی و حرفه‌ای



منیره موحدی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران در جلسه قطبی محور دو، در ارتباط با کتاب کار و فناوری در دوره ابتدایی گفت: کتاب کار و فناوری موجب افزایش اطلاعات شغلی و حرفه‌ای دانش آموز می‌شود و فرد می تواند در تصمیمات شغلی خود تصمیمات منطقی‌ تری در آینده اتخاذ نماید.



وی افزود: در هزاره سوم، بکارگیری تکنولوژی برای توسعه اقتصاد، دستیابی به علوم و فنون جدید، آموزش و توسعه اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر است و جوامع بشری برای تداوم حیات خود نیاز به نیروی کار دارند.

وی تصریح کرد: پیشرفت‌های بشری در تمام زمینه‌ها و به وجود آمدن تکنولوژی‌های مدرن باعث شده است انسان‌ها نتوانند همانند گذشته بدون مهارت لازم به کاری بپردازند و شغلی را احراز نمایند.



