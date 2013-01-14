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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

اخبار آموزش و پرورش/

دانش آموز شهید مازندران شهید شاخص کشوری شد

دانش آموز شهید مازندران شهید شاخص کشوری شد

آمل - خبرگزاری مهر: شهید سیده طاهره هاشمی که در حماسه ششم بهمن 60 به شهادت رسید به عنوان شهید شاخص زن سال معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموز نوجوان آملی شهید سیده طاهره هاشمی ، که در حماسه ششم به شهادت رسید به عنوان شهید شاخص زن در سال آینده انتخاب شد.

این شهیده 14ساله در درگیری‌ های خونین بین گروهک‌ های کمونیستی علیه مردم و انقلاب،‌ به درجه والای شهادت نائل آمد.

سیده طاهره هاشمی در یکم خرداد سال 46 در شهرستان آمل و در روستای شهید آباد دیده به جهان گشود، او در خانواده‌ ای متدین ، مذهبی و طرفدار انقلاب و تحت تربیت پدر و مادری بزرگوار که هر دو از سادات بودند، رشد و پرورش یافت.
 
فعالیت 1385 هیئت مذهبی دانش آموزی

محمد علی امیری، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: سی و ششمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی با حضور مسئولان استانداری، اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران و نمایندگان ارگان های دولتی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه از دو سال قبل برنامه هیئت های مذهبی دانش آموزی در برنامه کاری ما قرار دارد بیان داشت: به دنبال تشویق مدارسی هستیم که موفق به تشکیل هیأت های مذهبی شده اند.

وی افزود: تاکنون در مقطع ابتدایی 627، راهنمایی 441 و در دوره متوسطه 317 هیئت مذهبی درسطح 15 شهرستان و منطقه استان شکل گرفته است.

کتاب کار و فناوری موجب افزایش اطلاعات شغلی و حرفه‌ای

منیره موحدی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران در جلسه قطبی محور دو، در ارتباط با کتاب کار و فناوری در دوره ابتدایی گفت: کتاب کار و فناوری موجب افزایش اطلاعات شغلی و حرفه‌ای دانش آموز می‌شود و فرد می تواند در تصمیمات شغلی خود تصمیمات منطقی‌ تری در آینده اتخاذ نماید.

وی افزود: در هزاره سوم، بکارگیری تکنولوژی برای توسعه اقتصاد، دستیابی به علوم و فنون جدید، آموزش و توسعه اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر است و جوامع بشری برای تداوم حیات خود نیاز به نیروی کار دارند.

وی تصریح کرد: پیشرفت‌های بشری در تمام زمینه‌ها و به وجود آمدن تکنولوژی‌های مدرن باعث شده است انسان‌ها نتوانند همانند گذشته بدون مهارت لازم به کاری بپردازند و شغلی را احراز نمایند.

 

کد مطلب 1790924

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