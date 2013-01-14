عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی گفت: بر این اساس در روز سه‌شنبه در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بارش شدید برف پیش‌بینی شده است که بدین ترتیب در برخی مناطق این استان‌ها به ویژه در مناطق مرتفع و راه‌های ارتباطی کوهستانی البرز، اختلال در تردد جاده‌ای پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت از اواخر سه‌شنبه در استان‌های خراسان‌ شمالی و شمال استان خراسان رضوی نیز مشاهده خواهد شد.

کاهش دید افقی در جنوب استان خوزستان و پس از آن استان بوشهر

وی با اشاره به اینکه طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به سبب افزایش سرعت وزش باد بر روی عراق، گرد و خاک سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در جنوب استان خوزستان و پس از آن استان بوشهر خواهد شد، اظهار داشت: در این مدت به دلیل وزش باد شدید و طوفانی بودن آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان، توصیه می‌شود که شناورهای سبک از ترددهای غیر ضروری در این مناطق خودداری کنند.

وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان

مدیرکل پیش‌بینی هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور از وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان خبر داد و اظهار داشت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از اواخر سه‌شنبه و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک در برخی نقاط استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان پیش‌بینی شده است که بر این اساس در این مناطق شاهد کاهش دید افقی و کیفیت هوا خواهیم بود. از سوی دیگر این طوفان موجب اختلال در تردد راه‌های ارتباطی این استان‌ها نیز خواهد شد.

کاهش موقتی غلظت آلاینده‌های جوی تهران در روز سه شنبه



امیدوار با اشاره به اینکه از عصر دوشنبه و طی روز سه‌شنبه پایداری جوی در تهران کاهش خواهد یافت، افزود: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود از غلظت آلاینده‌های جوی به طور موقت در پایتخت تا پایان روز سه‌شنبه کاسته شود.

مدیرکل پیش‌بینی هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی بیانگر تقویت جریان‌های شمالی و نفوذ هوای سرد تا روز چهارشنبه به نیمه شمالی کشور است که با گذر موج طراز میانی جو همراه می‌شود که از این رو به تدریج در سواحل شمالی کشور و استان اردبیل ابرناکی، بارش برف و باران و وزش باد و در برخی مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز، افزایش ابر و بارش پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

کاهش دما و افزایش بارندگی در دامنه های البرز و سواحل شمالی



وی با اشاره به اینکه در روز سه‌شنبه، بارش‌ها در سواحل شمالی کشور به ویژه در غرب و مرکز دریای خزر تشدید می‌شود، یادآور شد: از بعدازظهر سه‌شنبه در برخی مناطق دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور نیز افزایش ابر و بارش پراکنده انتظار می‌رود و در شمال غرب، دامنه‌های البرز و سواحل شمالی کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.

کاهش محسوس دمای شمال شرق و شرق کشور در چهارشنبه/ باد و گرد و خاک در شرق و جنوب شرق کشور

امیدوار شهری با تاکید بر اینکه این سامانه اوایل روز چهارشنبه در سواحل شرقی دریای خزر و برخی نقاط شمال شرق، شرق و ارتفاعات جنوب شرق کشور فعال بوده و به تدریج از کشور خارج می‌شود، افزود: بدین ترتیب در روز چهارشنبه کاهش محسوس دما را در شمال شرق و شرق کشور انتظار داریم. همچنین طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور نیز باد و گرد و خاک انتظار می‌رود. از سوی دیگر از بعدازظهر سه‌شنبه در جنوب غرب و جنوب کشور نیز پدیده گرد و خاک پیش‌بینی شده است.

به گفته مدیرکل پیش‌بینی هشدار سریع سازمان هواشناسی، طی روزهای پنجشنبه و جمعه در اغلب مناطق کشور، جوی آرام مستقر بوده و افزایش دما پیش‌بینی شده است که این افزایش دما در سواحل شمالی کشور محسوس خواهد بود.