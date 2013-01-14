هزینه های سنگین اقدامات ضد ایرانی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت صهیونیستی"اسرائیل تایمز" ، بعضی از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی که نامشان فاش نشده است گفته اند هزینه هایی که این رژیم برای طرح حمله به ایران صرف کرده است، بسیار گزاف است.

به نوشته این سایت، نظر این منابع تایید کننده اظهارات چند روز قبل "اولمرت" نخست وزیر پیشین این رژیم است که گفته بود "نتانیاهو" حدود سه میلیارد دلار در سال گذشته هزینه اضافی صرف برنامه های نظامی کرده است که هدفش حمله به ایران بوده است و در نهایت هم کاری انجام نشده است.

در این گزارش آمده است که برخی مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی که در جریان تصمیم گیری های این رژیم درخصوص ایران بوده اند تایید کرده اند که اولمرت به نکته درستی درخصوص هزینه های دولت فعلی اشاره کرده است.

این مقامات امنیتی در عین حال اظهار داشته اند که البته رقم اعلام شده از سوی اولمرت بیشتر از رقم واقعی هزینه های گزاف دولت نتانیاهو است.