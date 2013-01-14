برگزاری 150 برنامه و محفل قرآنی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هاشمی، معاون فرهنگی سپاه کربلای مازندران اظهار داشت: هشتم لغایت چهاردهم بهمن ماه سال جاری شاهد بزرگترین رویداد قرآنی بعد از 27 سال در مازندران هستیم که امیدواریم با ارائه برنا مه های متنوع بتوانیم رضایت خاطر مردم را فراهم کنیم.

وی بیان داشت: پنج برنامه کلی با توجه به تشکیل ستادی در سطح شهرستان های استان، به ریاست فرمانداران و با دبیری روسای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ها همزمان با برگزاری مسابقات قرآنی کشور در مازندران برگزار می شود.

معاون فرهنگی سپاه کربلای مازندران ادامه داد: محفل انسی با قرآن با حضور قاری مصری و گروه تواشیح در اماکن متبرکه یا مذهبی شاخص، برگزاری دو محفل انسی با قرآن در سطح مدارس ابتدایی با حضور قاریان بین المللی زیر 16 سال همراه با گروه تواشیع از جمله این برنا مه در سطح شهرستان های استان است.

راهیابی پنج نمایش مازندران به جشنواره تئاتر معلولان



پس از بررسی 59 نمایش از پنج استان در دو مرحله بازخوانی و بازبینی، در نهایت 17 اثر به مرحله نهایی این جشنواره راه یافتند که سهم استان مازندران از این آثار، ۵ عنوان بوده است.



نمایش های گورخرها به کارگردانی حامد کریمی از شهرستان قائم شهر، آدم برفی به کارگردانی محسن احسانی از شهرستان قائم شهر، خاصیت هر چیز به کارگردانی مهران امیری از شهرستان بابل، آیدا به کارگردانی منیژه معصومی از شهرستان ساری و پیامبران امروز به کارگردانی حمیدرضا پاشا از شهرستان چالوس، پنج نمایش راه یافته به جشنواره از استان مازندران هستند.



دومین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان خزر از دوم تا پنجم بهمن سال جاری با حضور گروه های منتخب استان های مازندران، گلستان، گیلان، سمنان و خراسان شمالی در شهر ساحلی بابلسر برگزار و نمایش های برتر این جشنواره، به جشنواره بین‌المللی تئاتر مهرآیین راه خواهند یافت.

آغاز عملیات اجرایی مجتمع قضایی ساری



رئیس کل دادگستری استان مازندران از آغاز عملیات اجرایی مجتمع قضایی مرکز استان در پایان سال جاری خبر داد.



حجت الاسلام حسین طالبی افزود: عملیات اجرایی مجتمع قضایی ساری به مساحت شش هزار متر مربع در پایان سالجاری شروع می شود.



رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پروژه های در حال احداث گفت: هم اکنون پروژهای دادسرای نوشهر، دادسرای آمل، دادسرای قائم شهر، دادسرای بابل، دادسرای نور و دادگستری رامسر در حال احداث و یا در حال محوطه سازی است.

ساخت سد سیاه بیشه از افتخارات نظام اسلامی



نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: سد تلمبه - ذخیره ای سیاه بیشه چالوس از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است.

قاسم احمدی در مراسم پایان آبگیری سد سیاه بیشه و آغاز بهره برداری از تونل جایگزین محور این سد افزود: طرح نیروگاه سیاه بیشه در واقع از دستاوردهای بسیار بزرگ انقلاب اسلامی است.



وی با قدردانی از تلاش های صورت گرفته در ساخت این نیروگاه و با اشاره به بهره برداری طرح های بزرگ زیرساختی در کشور، بر ضرورت قدرشناسی از نظام اسلامی و شهدا تاکید کرد.



تاسیس خانه نخبگان در استان

رئیس بنیاد ملی نخبگان مازندران، خواستار تاسیس خانه نخبگان در این استان شد. داود دومیری گنجی گفت: بنیاد ملی نخبگان کارهای ستادی و اجرایی این قشر را برعهده دارد و هم اکنون جای خانه نخبگان در استان خالی است تا آنان بتوانند در آن به فعالیت علمی و تحقیقاتی بپردازند.



وی افزود: تاسیس خانه نخبگان همچنین از خروج این قشر ارزشمند از کشور جلوگیری خواهد کرد.



دومیری گنجی با اعلام اینکه هم اکنون 350 نفر از استادان دانشگاه ها ، دانشجویان، دانش آموزان و پژوهشگران و مخترعان عضو بنیاد ملی نخبگان مازندارن هستند، گفت : تعداد اعضای این بنیاد سال گذشته تنها 100 نفر بود.



