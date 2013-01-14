  1. سیاست
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

کاظمی قمی:

ایران آماده انتقال تجربه به سوریه با هدف عبور از بحران کنونی است

ایران آماده انتقال تجربه به سوریه با هدف عبور از بحران کنونی است

در دیدار امروز هیات های سوری و ایرانی به ریاست دبیرکل نخست وزیری سوریه و دستیار ویژه وزیر امور خارجه طرف ایرانی آمادگی کشورمان برای انتقال تجربه به سوریه با هدف عبور از بحران کنونی این کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه دیدار آقای وائل الحلقی نخست وزیر سوریه از کشورمان که قرار است بنابه دعوت معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران انجام گیرد، امروز دیدار کاری بین هیات های دو کشور به ریاست آقایان تیسیر الزعبی دبیرکل نخست وزیری سوریه و آقای کاظمی قمی دستیار ویژه وزیر امور خارجه در تهران برگزار شد.
 
 در این دیدار راههای گسترش روابط اقتصادی دو کشور  مورد بررسی قرار گرفت.

 در این نشست طرف ایرانی آمادگی کشورمان برای انتقال تجربه به سوریه با هدف عبور از بحران کنونی این کشور را اعلام نمود.

 طرف سوری نیز ضمن تقدیر و تشکر از مواضع مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از سوریه در قبال تحریم هایی که مردم و دولت این کشور را هدف قرار داده است، بر تقویت مناسبات اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور تاکید نمود
کد مطلب 1790931

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