معاون نظارت مجلس غیرقانونی بودن سمت مرتضوی را به وزیر رفاه اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی غیرقانونی بودن ادامه مسئولیت آقای سعید مرتضوی در مدیریت تامین اجتماعی را به طور رسمی در نامه ای به وزیر تعاون، رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد.

در این نامه آمده است با استناد به حاکمیت تبصره(1) ماده(17) قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و مغایرت های قانونی مصوبه 15/5/91 هیات وزیران در اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی با رأی هیات تطبیق و ابلاغ مجلس در تاریخ 26/9/91 و همچنین رأی اخیر دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن سمت آقای مرتضوی در تامین اجتماعی تصریح شده است. با توجه به استنادات قانونی و فقدان شرایط مندرج در اساسنامه تامین اجتماعی، ادامه مسئولیت آقای مرتضوی تخلف آشکار و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی خواهد بود.