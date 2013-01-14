ضرورت ساماندهی سایت زباله بندرگز

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان بهداشت و درمان شهرستان به طرح مصوبات پیشین کارگروه پرداخت و نحوه عملکرد ادارات مربوطه را در این خصوص خواستار شد.

وی ضمن ارائه مستندات در خصوص مشکلات بهداشت محیطی سایت زباله شهر نوکنده و وطنا مواردی را مطرح و درخواست کرد نسبت به سامان بخشیدن به وضعیت موجود اقدام کنند.



سرپرست شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرگز در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از شورای اسلامی در پیگیری مصوبه لایروبی رودخانه شهرستان بندرگز؛ خواستار همکاری و تعامل بیشتر شورا در خصوص حمام عمومی شهر و غسالخانه شهر نوکنده شدند.

در ادامه میرکریمی رئیس شورای اسلامی شهرستان آمادگی خود را جهت تعمیر تابلو الکترونیک مرکز بهداشت اعلام کرده تا مرکز بهداشت در پیشبرد اهداف آموزشی خود موفق تر عمل کرده و شهروندان از این آموزش ها بهره مند گردند.

سرایلو کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت نیز با ارائه آمار و ارقامی از خودکشی و مشکلات روانی جامعه و دانش آموزان خواستار برگزاری کلاس های آموزشی مهارت های زندگی خصوصاً حل مسئله ، مهارت نه گفتن وبرقراری ارتباط ، برای دانش آموزان مقطع راهنمایی ودبیرستان توسط مشاوران ومراقبین مدارس شدند.